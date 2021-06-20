«Важкувато після вчорашнього»: Галкін ризикнув влаштувати велопрогулянку з сином після «гулянки до ранку»

Російський гуморист Максим Галкін порівняно рідко з'являється на світських раутах, йому більше до душі відпочинок в колі сім'ї або записи телепередач. Тому після шикарної вечірки 18 червня на своє 45-річчя, коли гуляння тривали до ранку, він явно був не в формі, про що чесно розповів в своєму Instagram .

Зокрема, в сторіс Максим розмістив два ролика, на яких показав, як знайшов в собі сили для того, щоб покататися з сином Гаррі на велосипедах по доріжках в селі Грязь.

«Папа, їдемо туди, де світло», — запропонував син.

«Що?», — намагався розчути його слова Галкін.

«Все, поки я розганяти», — заявив Гаррі.

«Гей, мене почекай», — попросив артист.

«Важкувато після вчорашнього», — врешті зізнався він.

Шанувальники захопилися силою духу Максима. У фан-акаунті багато хто назвав його прекрасним татом. Більш того: користувачі Мережі назвали вчинок чоловіка Пугачової подвигом, на який не кожен чоловік зважиться після такої "гуляночки".

Нагадаємо, що привітати ювіляра напередодні приходили Валерія, Олександр Ревва, Хібла Герзмава, Ігор Ніколаєв та інші знаменитості заспівали для іменинника. Алла Борисівна сказала тост, допомогла розрізати торт, а також танцювала і співала.

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