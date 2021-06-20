«Заліз під спідницю»: зірку серіалу «Кадети» звинуватили в секс-домаганнях

Зірку популярного в Україні до початку агресії РФ серіалу «Кадети», 32-річного актора Олександра Головіна звинуватили в сексуальних домаганнях, пише «Стархіт».

Так, акторка Дарина Мітічашвілі на сторінці в Instagram виклала несамовитий пост, де розповіла про страшну зустріч із актором.

«Чи повинен актор А. Головін залазити своїми брудними руками вам під спідницю. І чистими теж. І навіть в рукавичках, якщо ви не давали згоди! Чи повинні дівчата, які стоять поруч, хихикати і посміхатися йому в той момент, коли ти питаєш чи у своєму він розумі. Не має людина замість вибачень продовжувати поливати тебе помиями. Не повинні його друзі розповідати, що професія актор може виправдати подібні дії!» — написала вона.

Також дівчина додала, що досі перебуває в шоці від того, що сталося і не знає, що їй робити і де шукати захисту. Єдине, в чому впевнена Дарина, — вона точно не залишить інцидент без уваги і винуватець того, що сталося обов'язково відповість за свої вчинки.

Подруга Мітічашвілі, Марія Старикова зазначила, що Головін нібито почав приставати до молодої акторки прямо на вулиці, поки остання очікувала прибуття таксі. За словами свідка, зірка «Кадетів» був «в неадекватному стані», від чого, ймовірно, і почав «розпускати руки».

«І ось вона в сльозах, вже з дому переказує мені прохання його друзів „бути поблажливою, адже він все-таки медійний“ і я зовсім не знаю як їй допомогти. Викликати поліцію? Приходити в себе і вранці звернутися в кризові центри? Чужа рука в промежині, що не дала згоди, це взагалі якось карається сьогодні?» — запитує Старикова.

Тим часом Дарина Мітічашвілі додала, що так і не дочекалася вибачень від «хама». Олександр Головін нібито «полив її помиями» замість того, щоб спробувати виправдатися за жахливий вчинок і загладити провину.

«Ваша спідниця — це запрошення. Ваш вихід в бар з друзями — це привід. Ваша відсутність необхідної фізичної сили — це приємний бонус. Мені наплювати наскільки відомий чоловік (якщо це слово взагалі підходить в даній ситуації). Мені наплювати взагалі на всі „пом'якшувальні“ моменти. Такого не має бути!» — підсумувала актриса.

Головін поки ніяк не реагував на ситуацію. Правда це чи брехня — з'ясувати поки не є можливим. Шанувальники всерйоз стурбовані долею відомого актора.

Як писали «ФАКТИ», раніше відома актриса Олена Проклова розповіла, що до неї, неповнолітньої, двічі чіплялися дорослі чоловіки.

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