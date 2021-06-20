Змушував маленьких дівчаток роздягатися перед камерою: в Москві затримали фотографа, який знімав Бузову і Кіркорова

Після того, як в Україні затримали двох пенсіонерів, які розбещували неповнолітніх, схожий злочин було викрито і в Росії. Так, в російській столиці Москви правоохоронці затримали 43-річного фотографа Ярослава Полякова за підозрою в розбещенні малолітніх. За інформацією Telegram-каналу «112», під час зйомки чоловік чіплявся до моделей і змушував їх роздягатися.

Затримання проводилося після звернення в поліцію батьків трьох дівчаток, які не досягли 12 років, тому в студії і в квартирі фотографа провели обшуки.

За інформацією російських ЗМІ, зараз Полякова затримано, йому висунуто звинувачення за п. «Б» ч. 4 ст. 132 КК РФ (Інші насильницькі дії сексуального характеру, вчинені щодо особи, яка не досягла 14-річного віку). Слідством будуть проведені амбулаторні комплексні психолого-психіатричні судові експертизи, а також медична судова — стосовно підозрюваного.

Зазначається, що Ярослав Поляков займається фотографією з 1998 року і встиг домогтися успіху в цій галузі. Він вважає за краще студійну зйомку, і серед його моделей були помічені такі зірки, як Ольга Бузова, Філіп Кіркоров, Григорій Лепс, Гоша Куценко, Олексій Чадов і багато інших. Чоловік виховує з сина професійну модель і з радістю викладає його фото в соцмережі. Про сімейний стан нічого не відомо, а знімків з дружиною на його сторінках немає.

Як писали «ФАКТИ», раніше фотограф з Полтавщини в Сумській області згвалтував маленьку дівчинку.

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