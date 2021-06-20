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Красуня на Ланжероні: вагітна Катя Осадча порадувала знімком в сукні «кольору неба»

11:10 20 червня 2021
Катя Осадча

Після відпочинку у Туреччині з сім'єю телеведуча Катя Осадча вирушила відпочивати до Одеси. У своєму Instagram вона опублікувала два знімки з черговою «відрядження».

На фото Катерина позує в сукні небесно-блакитного кольору, з приспущеними рукавами-ліхтариками.

На іншому знімку зірка сфотографувалася біля відомих відкритих дверей на одеському пляжі Ланжерон.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

«В колір неба традиційне фото біля дверей. Які ваші плани на довгий вікенд? З сонцем веселіше. В Одесі пляжний сезон ще не почався. Але море — завжди хороша ідея, навіть якщо і по роботі», — підписала фото ведуча «Світського життя».

Шанувальники активно захоплюються фото.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Катя Осадча підтвердила, що незабаром втретє стане мамою.

Фото з соцмереж

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