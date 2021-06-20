Красуня на Ланжероні: вагітна Катя Осадча порадувала знімком в сукні «кольору неба»
Після відпочинку у Туреччині з сім'єю телеведуча Катя Осадча вирушила відпочивати до Одеси. У своєму Instagram вона опублікувала два знімки з черговою «відрядження».
На фото Катерина позує в сукні небесно-блакитного кольору, з приспущеними рукавами-ліхтариками.
На іншому знімку зірка сфотографувалася біля відомих відкритих дверей на одеському пляжі Ланжерон.
«В колір неба традиційне фото біля дверей. Які ваші плани на довгий вікенд? З сонцем веселіше. В Одесі пляжний сезон ще не почався. Але море — завжди хороша ідея, навіть якщо і по роботі», — підписала фото ведуча «Світського життя».
Шанувальники активно захоплюються фото.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно Катя Осадча підтвердила, що незабаром втретє стане мамою.
Фото з соцмереж183
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