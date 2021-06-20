«Сексі-гонщик»: російського «суперника Олега Винника» похвалили за хорошу фізичну форму

Російський співак Стас Михайлов, якого нерідко порівнюють з українським «повелителем вовчиць» Олегом Винником за приблизно однакову цільову аудиторію прихильниць і в чомусь схожий репертуар, опублікував в Instagram фото з велопрогулянки.

На ньому 52-річний співак і автор пісень постав в яскравому спортивному костюмі. Крім того, артист убрався в спеціальні чорні лосини, поверх яких надів білі шорти. Також на музиканті були легкий джемпер з емблемами мотокросу, чорна кепка і рукавички.

«Рух — життя! Гарного вам настрою!» — підписав кадри сам Михайлов.

Підписники Стаса захопилися його зовнішнім виглядом і підтримали посил.

«Сексі-гонщик», «Як же Вам пасує форма», «Шкіряний чоловік», «Золоті слова, Станіслав Володимирович», — прокоментували інтернет-користувачі.

Нагадаємо, що на відміну від кумира українок Олега Винника, Михайлов не приховує своїх домочадців, у нього — одна з найміцніших сімей в російському шоу-бізнесі. З 2011 року співак щасливий у шлюбі з красунею Інною Пономарьовою, з якою він познайомився ще в 2006-му. Разом подружжя виховує шістьох дітей: двох спільних і чотирьох — від перших шлюбів.

А недавно співак потрапив в грошовий скандал — з нього вимагали мільйон через зірваного концерту .

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