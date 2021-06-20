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Шоу-бізнес

«Вирішили одружитися»: Моргенштерн освідчився своїй коханій

13:29 20 червня 2021
зоряна пара

Скандально відомий репер Моргенштерн все-таки зробив пропозицію своїй дівчині Діларі, через чотири роки відносин. Зірка Instagram вже відповіла «так» кавалеру. Правда, поки про дату весілля нічого не відомо, пише російський 5 канал.

Несподівана новина прийшла, звідки не чекали: інсайдери різних ЗМІ опублікували в мережі зворушливе відео, на якому репер оголошує про зміни в особистому житті. На кадрах видно, що це сталося на якомусь знаковому заході. Навколо Моргенштерна і Ділари багато людей.

«Сьогодні ми вирішили одружитися», — заявив артист під гучні крики свідків.

Офіційного підтвердження про заручини зірок поки немає.

Ділар і Алішер Валєєв (справжнє ім'я Моргенштерна — Авт.) Почали зустрічатися в 2017 році. Їх стосункам заздрять мільйони — репер дуже балує свою обраницю, а вона ніколи не виводить його на конфлікти. У мережі їх вважають ідеальною парою.

Останнім часом Валєєв все частіше став говорити про те, що не хоче довго «гуляти» і мріє скоріше обзавестися сім'єю з дітьми.

«Я дуже хочу дітей. Багато дітей і прям зараз, щоб через 20 років зробити з ними лейбл „Квадрат Records“ і порвати всю музичну індустрію», — не без іронії зауважував репер.

Виконавець не втомлюється дякувати коханій за те, що підтримує його у всіх починаннях, не критикує даремно і дарує щиру любов.

Своєрідним подарунком для неї став і новий кліп репера «Аристократ», в якому він матюкається, а також в образах аристократів XIX століття вчить дівчат… оральному сексу.

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