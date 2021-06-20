Побила чоловіка трояндами з шипами: Каменських розповіла, як їй невдало запропонували інтим за гроші

Українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно опублікувала відео в купальнику, — одна з найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Тому навряд чи варто дивуватися, що подробиці її біографії цікавлять глядачів і журналістів. Нещодавно з проханням відповісти на кілька «делікатних» питань до співачки звернулися співробітники радіостанції «Люкс ФМ».

Серед питань, які поставили Насті, було і питання про те, чи пропонували їй гроші багаті люди за інтимні послуги. На це питання вона відповіла ствердно.

«Це було дуже давно. Тільки почала наша група бути популярною, я пам'ятаю, що Льоша (Потап. — Авт.) допомагав мені, тому що … Я просила його, тому що мені це не подобалося. У мене було таке, що я побила чувака трояндами з шипами. У мене була мета своя. Я розуміла, що я хочу її домогтися самостійно», — сказала Каменських.

Як писали «ФАКТИ», також Настя Каменських заявила, що ніколи не користувалася послугами пластичних хірургів і не змінювала частини тіла.

«Говорили, що я зробила собі попу, щоки, зробила собі ніс… Я ніколи не лягала під ніж хірурга, у мене немає жодного уколу», — сказала Настя і продемонструвала ведучому рухливу міміку.

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