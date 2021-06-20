Нехай зійде Божа благодать: Олег Винник з «оголеним серцем» привітав «вовчиць» з Трійцею

Популярний український співак Олег Винник в день православного свята Трійці вирішив привітати в Instagram всіх «вовчиць».

Перед фанатами Олег постав в стильному образі «крутого мачо» — в чорних брюках і кофті на блискавці, під якою не було футболки — ймовірно, таким чином артист хотів показати, що його серце і душа відкриті перед прихильницями, і готові впустити в себе їхню любов.

«Нехай Свята Трійця вас зберігає! Нехай поруч завжди буде Божа милість і благодать», — написав співак.

Зачаровані і вдячні шанувальники і шанувальниці почали обговорювати привітання і писати відповідні побажання.

Як писали «ФАКТИ», днями Олегу Виннику зробили неймовірний подарунок у вигляді серця з тисяч черешень.

Фото: Instagram Олега Винника

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