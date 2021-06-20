Не тільки реп та діаманти: стало відомо, що знаменитості подарували Галкіну на 45-річчя

Відомого гумориста Максима Галкіна, який відзначив днями своє 45-річчя, привітали не тільки сім'я та знамениті друзі, а й жителі села Грязь. Про це в сюжеті НТВ.



Односельці прикрасили дитячий майданчик. Відомо, що Галкін разом з Пугачовою у свята балують односельців розкішними продуктовими кошиками, а ті зробили відповідний жест.

З боку Галкіна на ювілеї були його старший брат Дмитро з племінником Грицьком. Вони подарували гроші.



Крістіна Орбакайте, яка давно вивчила смак Галкіна, вибрала брендовий одяг, який іменинник схвалив. За її словами, вони з Максимом часто дарують один одному одяг без приводу.



Микола Басков вручив колезі дорогу ювелірку. Володимир Винокур, Юрій Ніколаєв та Олександр Ревва подарували твори мистецтва. Галкін — колекціонер, він скуповує антикваріат на російських та закордонних аукціонах.



На святі були Валентин Юдашкін з дружиною Мариною, Ігор Крутий, співачка Валерія, Ігор Ніколаєв, Геннадій Хазанов. Заради ювілею Галкіна приїхала з Юрмали Лайма Вайкуле. Всі вони не приховують, що раді бути в компанії такої щирої людини, як Галкін.

Нагадаємо, подарунком Примадонни стало виконання пісні дуетом з Ігорем Ніколаєвим, а від двійнят Лізи та Гаррі з ранку — яскравий реп.

На наступний день після гучного свята Галкін насамперед із задоволенням покатався з сином на велосипедах.

фото teleprogramma.pro/

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