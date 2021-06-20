«Не впадайте у відчай»: Могилевська розповіла, як правильно підібрати дієту

Наталя Могилевська, яка взяла зобов'язання схуднути на кілька кілограмів до певної дати, розповіла про свою «сумну й нудну», на думку фанатів, дієту.

У Instagram співачка докладно розписала рекомендації від дієтолога та свої варіанти меню на сніданок, обід і вечерю.

Артистка зазначила, що підбір харчування — це завжди індивідуальний підхід.

«Раціон повинен показувати ситуацію в організмі на цей час. Тому тип харчування, кратність харчування й структура раціону безпосередньо залежать від результатів обстеження, гормонів, рівня фізичної активності, віку і т.д. Зверніться до свого лікаря та перевірте базові аналізи. .У залежності від результатів обстеження, доктор підбере індивідуальний план харчування», — порекомендувала Могилевська.

Вона також уточнила, що дієта, якою людина користувалася 10 років тому, може не підійти зараз.

«Шукайте способи, не впадайте у відчай, не опускайте руки! Якщо не виходить схуднути — звертайтеся до професіоналів», — додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно Наталя Могилевська кардинально змінила колір волосся. Після експерименту її зачіска нагадувала засохлі водорості. Потім співачка уклала парі та поголила голову налисо.

Фото Instagram / nataliya_mogilevskaya

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