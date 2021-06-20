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Шоу-бізнес

«Любимо всім серцем»: як Монатік, Джамала, Осадча та Танчинець відсвяткували День батька

20:12 20 червня 2021
свято

В Україні відзначається День батька. Зірки шоу-бізнесу привітали зі святом й розмістили у соцмережі яскраві фото та відео зі своїми рідними.

Співачка MamaRika, яка скоро стане мамою, опублікувала в Instagram зворушливе фото зі своїм чоловіком Сергієм Середою — майбутній батько прислухається до рухів свого малюка.

«Папа — той, хто завжди поруч, з ким завжди весело. З ним ти щодня потрапляєш у якісь пригоди. … Ти будеш кращим татом», — написала вона.

Чоловік Юлії Саніної, режисер Валерій Бебко показав, як з сином Данею відпочиває в Єгипет. Батько й син купаються у морі, ганяють на квадроциклах по пісках. Люблячий батько дозволяє синові розмальовувати себе яскравими фарбами, мабуть, розвиваючи художній смак у дитини.

«Всіх пап з Днем батька. Щасливого Дня батька», — так Бебко підписав ролик.


Телеведучий Анатолій Анатоліч, який виховує двох дочок й чекає появи на світ сина, зізнався, що "бути татом неймовірно складно та нереально круто".

"Це найкраще і найсильніше почуття у моєму житті. Всім татам шлю привіт і респект", - додав ведучий.

Лідер групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець, який виховує доньку й сина, привітав усіх причетних з Днем батька та показав фото зі своїми дітьми.

"Щастя бути татом! Тато може, тато може все що завгодно заради своїх дітей! Зі святом вас!" - написав Дмитро Монатік під кумедними фото зі своїми синами.


Переможниця «Євробачення» Джамала опублікувала фотографії чоловіка, свого батька й свекра.

«Мої батьки — найкращі. Вірю в вас, присвячую вам пісні і люблю всім серцем», — зізналася артистка.

Катя Осадча, яка з чоловіком та молодшим сином відпочиває в Одесі, теж розмістила у соцмережі кілька сімейних знімків.

"Сьогодні весь світ відзначає День батька. Вітаю свого батька та Юрія Горбунова з цим святом! Юрію, ти тато, про якого може тільки мріяти дитина і Івану з тобою дуже пощастило. Мій тато завжди був для мене взірцем досягнення цілей, робочого запалу й життєвого оптимізму. Тати, будьте здоровими і сил вам у досягненні всього запланованого. Любимо вас всім серцем!"  - написала Осадча.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сьогодні зворушливо привітав свого батька Олександра Семеновича зі святом й подякував йому за життєві уроки.

Фото з соцмереж

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