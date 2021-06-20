Загинув син культового рок-музиканта: перші подробиці

У Москві наклав на себе руки син легендарного рок-музиканта Олександра Башлачева, передає Telegram-канал Вaza.

32-річний Єгор Башлачев повторив долю свого батька — 33 роки тому наклав на себе руки Олександр Башлачев.

Тіла Єгора знайшла його бабуся, з якою він жив.

Молодий чоловік тривалий час страждав від психічних розладів. Буквально напередодні загибелі він вийшов з лікарні, де перебував кілька місяців.



Зі слів літньої жінки, 19 червня чоловік несподівано прийшов у дуже збуджений стан, голосно слухав музику, розкидав у себе в кімнаті меблі. Після цього він викинувся з вікна.

«Стархіт» пише, що Єгор був інвалідом другої групи й кілька років перебував на обліку у психоневрологічному диспансері.

Знаменитого батька він ніколи не бачив — той загинув за кілька місяців до його народження.

Олександр Башлачев є одним із символів радянської рок-музики. Він виступав на сцені, писав вірші й був бардом. Працював у легендарній «Камчатці», виступав в Ленінградському рок-клубі, знімався у фільмі «Барди прохідних дворів».

Нагадаємо, у кінці травня в Мінську вчинив самогубство 17-річний підліток-сирота. Юнака переслідували силовики через участь у мітингах в Білорусі у серпні 2020 року.

фото t. me/bazabazon/



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