«Пішов у останній рейс»: Камінська важко переживає смерть батька

Співачка Слава Камінська, яка нещодавно втратила батька, у програмі «Світське життя» поділилася своїм болем від втрати рідної людини.

«Я поїхала на похорон після концерту. Важко. У грудні ми почали спілкуватися, у лютому я дізналася, що у нього рак. Я дотепер не пережила цю втрату. Мені здається, що він пішов у свій останній рейс. Я дуже любила свого батька, я дуже шкодую, що ми не спілкувалися стільки років», — зізналася артистка.

Батько співачки Слави Камінської — Віталій Кузнєцов був моряком далекого плавання. Батьки співачки розлучилися, коли вона була ще маленькою. Слава довго ображалася на батька за те, що він пішов з сім'ї.

Після примирення говорила з ним кожен день. Але попрощатися не змогла. Перед тим, як він впав у кому, він Славі подзвонив, а вона була зайнята і не взяла трубку. Тепер Камінська дуже шкодує про те, що не знайшла хвилинки для рідної людини.

Про смерть батька Камінської стало відомо на початку травня. Чоловік боровся з онкозахворюванням.

Нагадаємо, у січні свого батька втратила Настя Каменських. Співачка важко перенесла втрату. У неї на цьому ґрунті навіть з'явилися панічні атаки.

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