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Шоу-бізнес

«У дивному сні»: DZIDZIO показав єдине спільне фото з батьком

23:01 20 червня 2021
DZIDZIO

Співак Михайло Хома, відомий як DZIDZIO, який переживає непросте розставання з дружиною Ярославою, в День батька згадав про свою сім'ю й опублікував фото, на якому є його батько.

«Сьогодні в дивному сні мені приснився мій покійний батько Степан Хома. Це єдине фото, де ми разом, тато на ньому — крайній зліва. Пам'ятаю і ніколи не забуду ті світлі, радісні, дитячі дні, які я провів разом з тобою. Ти назавжди в моїх спогадах … Люблю», — написав співак.

Знімок зроблений у 1995 році. На ньому вся сім'я Михайла Хоми — батько Степан, мама Галина, сестра Олеся, дід Олексій, мамин рідний брат Петро, татова рідна сестра Зеня, двоюрідна сестра Оксана, двоюрідний брат Іван й учитель Михайла по вокалу Михайло Михайлович Русин.

Колишня дружина музиканта Ярослава написала Михайлу, що він дуже схожий на свого батька.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як українські знаменитості відзначили День батька, та які слова знайшов для свого батька президент Володимир Зеленський.

Фото Instagram / dzidzio

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