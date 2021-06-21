«Це питання до нього і дружини»: Камінська прокоментувала відносини з Кацубою

Співачка Слава Камінська, яка почала сольну кар'єру, відкрила завісу над своїм особистим життям, розповівши, що її пов'язує з відомим українським бізнесменом.

Телеведуча «Світського життя» Катя Осадча згадала, як Слава Камінська на конкурсі «Місіс Україна» була у весільній сукні та пройшлася червоною дорікою з екс-регіоналом, колишнім заступником голови НАК «Нафтогаз України» Сергієм Кацубою. І припустила, що у них з Камінською роман.

«Зараз це відео побачить чоловік, з яким у мене стосунки, і буде не дуже добре», — сміючись відповіла співачка і додала: «У мене з Сергієм ніколи не було відносин».

Слава Камінська зізналася, що вони просто вирішили пожартувати над журналістами і дати їм можливість «що-небудь пописати». У відповідь Катя Осадча недовірливо помітила, що навряд чи бізнесмен, вічно зайнятий справами, просто так приїхав би до подруги…

«Не повіриш, але він приїхав, пройшовся зі мною і поїхав у справах», — відповіла співачка і додала, що Сергій Коцуба приїхав підтримати її, оскільки вона трохи хвилювалася.

Телеведуча поцікавилася, як до таких «жартів» відноситься дружина бізнесмена. «Це вже питання до нього і до його дружини», — відповіла Слава Камінська.

Нагадаємо, що нещодавно співачка презентувала другу роботу в якості самостійної артистки — вона випустила іронічне відео на пісню «SLAVA BOGU».

Фото Слави Камінської із соціальних мереж.

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