«Я тобі що, підбор?»: Переможниця «Холостяка» несподівано заговорила про «справжніх чоловіків»

Переможниця одинадцятого сезону проекту «Холостяк» Анна Богдан, яка стала обраницею харківського бізнесмена Михайла Заивако і яка раніше радила читачкам, як позбутися комплексів з приводу зовнішності, поцікавилася у фоловерів, яких чоловіків вони вважають ідеальними.

Задавши відповідне питання в Instagram, Анна поцікавилася і тим, чи може чоловік разом з жінкою займатися домашніми справами, або ж це «суто обов'язок слабкої статі».

«Ось я вважаю, що чоловік — це той, який не боїться взяти на себе відповідальність за жінку і надалі — за сім'ю. Той, що не створює проблем, а навпаки — допомагає їх вирішувати. Тільки у казках люди ніколи не лаються і живуть душа у душу без сварок. Але, в моєму уявленні, чоловік завжди допоможе знайти компроміс і адекватно пояснить свою точку зору … а не „я мужик, значить буде, як я сказав!“ Ну і, звичайно, чоловік — це той, який на прохання про допомогу від жінки не скаже „я тобі що, підбор?“, а дійсно допоможе», — пише Анна Богдан.

Нагадаємо, що раніше Анна Богдан задала запитання фоловерам з приводу їхніх стосунків з Михайлом Заливако, давши попередні відповіді, а потім, після реакції читічів, відповідала правильно. Вона зізналася, що Михайло хоче, щоб їхньою першою дитиною був хлопчик.

Фото зі сторінки Ганни Богдан в соціальних мережах.

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