Перший секс та стосунки з Ніколаєвим: Корольова не втрималася від одкровень

Співачка Наташа Корольова, яка напередодні свого дня народження запропонувала тост з відомої пісні Ігоря Ніколаєва, нерідко згадує період життя з першим чоловіком. Про це вона зізналася в ефірі шоу «Зірки зійшлися».

Королева була молода і мріяла стати зіркою. А Ніколаєву вдалося не тільки розкрити її талант, зробити відомою й популярною, а й закохати в себе. Пара стала жити разом і розписалася у 1992 році.

За визнанням Наташі, ексчоловік не влаштував їй весілля мрії з лялькою на капоті, пишною сукнею та музикою Мендельсона. Урочистість пройшла дома тихо й затишно. Це було повністю рішення Ніколаєва, і він все організував.

Попри молодість, Корольова не поспішала ділитися з мамою та подругами подробицями особистого життя. Змовчала вона і про перший секс.

«Ця тема навіть не підіймалася, я по-іншому вихована, щоб розповідати про такі речі. Я була вихована правильно й строго: вийшла заміж, і тільки після трапився перший секс. І з мамою не треба було це обговорювати», — уточнила співачка.

У шлюбі з Ніколаєвим співачка прожила до 2001 року, після чого пара вирішила розлучитися.

Розлучення Ніколаєва та Корольовою стало справжнім шоком для всіх шанувальників пари. Союз Дельфіна і Русалки здавався непорушним. Але на горизонті з'явився стриптизер Сергій Глушко, який підкорив співачку.

За словами Корольової, її мамі, Людмилі Поривай потрібен був час, щоб звикнути до нового зятю та розгледіти в ньому особистість.

«У мами з зятями завжди добре, їй вдалося якось так зробити, що їй з ними відмінно і комфортно, а мені буває по-різному», — пожартувала Наташа.

Все ж співачка вважає себе щасливою. Вона не раз демонструвала, як уміє веселити і веселитися. А чоловік малює її портрети.

Наташа Корольова і Сергій Глушко є фігурантами бази «Миротворець» за свідоме порушення державного кордону України та участь в спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками.

Фото Instagram / koroleva__star

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