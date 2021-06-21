«Класно. Але грубо»: Лайма Вайкуле вразила зміною в зовнішності

Платинова блондинка Лайма Вайкуле, яка нещодавно відсвяткуваля 67-річчя, здивувала зміною стилю. Тепер співачка — яскрава брюнетка. До свого нового образу Лайма підібрала ягідного кольору помаду, квітчасту хустку і намисто, а замість стриманих відтінків в одязі вибрала поєднання чорного і червоного. Такі різкі зміни в зовнішності сподобалися не всім, про що свідчать коментарі в Instagram.

Фанати скаржаться, що Лайма стала не схожою на себе і не такий жіночною як раніше.

Деякі вважають, що зміни не назавжди, і Лайма незабаром знову повернеться до звичного кольору волосся.

Але є і ті, на чию підтримку Лайма може розраховувати, незалежно від експериментів із зовнішністю.

Нагадаємо, півроку тому Вайкуле вже пробувала міняти зачіску і макіяж. Тоді фанати визнали, що зірка виглядає значно молодшою.

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