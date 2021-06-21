27.09 / 27.30 32.18 / 32.60
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Класно. Але грубо»: Лайма Вайкуле вразила зміною в зовнішності

18:26 21 червня 2021
Вайкуле

Платинова блондинка Лайма Вайкуле, яка нещодавно відсвяткуваля 67-річчя, здивувала зміною стилю. Тепер співачка — яскрава брюнетка. До свого нового образу Лайма підібрала ягідного кольору помаду, квітчасту хустку і намисто, а замість стриманих відтінків в одязі вибрала поєднання чорного і червоного. Такі різкі зміни в зовнішності сподобалися не всім, про що свідчать коментарі в Instagram.

Лайма Вайкуле

Фанати скаржаться, що Лайма стала не схожою на себе і не такий жіночною як раніше.

Деякі вважають, що зміни не назавжди, і Лайма незабаром знову повернеться до звичного кольору волосся.

Але є і ті, на чию підтримку Лайма може розраховувати, незалежно від експериментів із зовнішністю.

Нагадаємо, півроку тому Вайкуле вже пробувала міняти зачіску і макіяж. Тоді фанати визнали, що зірка виглядає значно молодшою.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

огірки

«Ідеальний хрусткіт»: Клопотенко поділився рецептом малосольних огірків за 3 години

Вайкуле

«Класно. Але грубо»: Лайма Вайкуле вразила зміною в зовнішності

бердянськ

Відпочинок у Бердянську — це квест: блогер застеріг туристів

Євро-2020

Розклад прямих телетрансляцій та календар матчів Євро-2020

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.