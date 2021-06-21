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Зірка серіалу «Друзі» зізнався, що смертельно хворий

19:48 21 червня 2021
Джеймс Майкл Тайлер

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за серіалом «Друзі» (Гантер, менеджер кав'ярні) зізнався, що смертельно хворий. У 59-річного актора виявили рак в четвертій стадії. Зараз зірці належить завершити курс хіміотерапії і вірити в краще. Про це Тайлер розповів в ефірі популярного ТВ-шоу, повідомляє Today.

Актор зізнався, що про небезпечний діагноз — рак простати — йому повідомили ще у вересні 2018 року. Вже тоді було визнано, що до лікарів Тайлер звернувся з великим запізненням, захворювання встигло поширитися на кістки.

Гормональна терапія, призначена акторові, близько року успішно працювала. Тайлер приймав препарати і міг вести звичний спосіб життя. Актор навіть з'явився в довгоочікуваному епізоді «Друзі: Возз'єднання» і в цілому виглядав непогано, як на свій вік. Але в 2020 році, якраз під час пандемії, хвороба стала прогресувати, метастази були виявлені в різних органах і тканинах. Особливо постраждав хребет — у Тайлера паралізувало нижню частину тіла.

Дослідження показали, що онкозахворювання Тайлера викликано не зовнішніми факторами, а носить генетичний характер. У той же час акторові довелося б набагато легше, якби недугу виявили на ранній стадії. Тайлер зізнався, що саме тому і прийшов на телебачення. Якщо історія переконає когось із скептиків відвідати лікаря і пройти медогляд, актор буде вважати своє завдання виконаним.

Нагадаємо, Джеймс Майкл Тайлер знімався в «Друзях» з 1999 по 2004 рік. Показали актора і в епізоді Reunion («Возз'єднання») 27 травня 2021 року.

Фото slate_michael / instagram

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