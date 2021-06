Зірка серіалу «Друзі» зізнався, що смертельно хворий

Американський актор Джеймс Майкл Тайлер, відомий за серіалом «Друзі» (Гантер, менеджер кав'ярні) зізнався, що смертельно хворий. У 59-річного актора виявили рак в четвертій стадії. Зараз зірці належить завершити курс хіміотерапії і вірити в краще. Про це Тайлер розповів в ефірі популярного ТВ-шоу, повідомляє Today.

Актор зізнався, що про небезпечний діагноз — рак простати — йому повідомили ще у вересні 2018 року. Вже тоді було визнано, що до лікарів Тайлер звернувся з великим запізненням, захворювання встигло поширитися на кістки.

Гормональна терапія, призначена акторові, близько року успішно працювала. Тайлер приймав препарати і міг вести звичний спосіб життя. Актор навіть з'явився в довгоочікуваному епізоді «Друзі: Возз'єднання» і в цілому виглядав непогано, як на свій вік. Але в 2020 році, якраз під час пандемії, хвороба стала прогресувати, метастази були виявлені в різних органах і тканинах. Особливо постраждав хребет — у Тайлера паралізувало нижню частину тіла.

Дослідження показали, що онкозахворювання Тайлера викликано не зовнішніми факторами, а носить генетичний характер. У той же час акторові довелося б набагато легше, якби недугу виявили на ранній стадії. Тайлер зізнався, що саме тому і прийшов на телебачення. Якщо історія переконає когось із скептиків відвідати лікаря і пройти медогляд, актор буде вважати своє завдання виконаним.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on «Friends» for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he's been battling a serious health issue. Now he 's sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc