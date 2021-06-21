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Шоу-бізнес

У кого поза лотоса крутіше: українські зірки позмагалися в любові до йоги

20:20 21 червня 2021
Йога

Представники українського шоу-бізнесу, які недавно опублікували теплі привітання з Днем дочки, порадували шанувальників незвичайними фото. У соцмережах опубліковані знімки до Дня йоги

«З Міжнародним днем йоги, дорогі однодумці! Єднання духу і тіла! Розуму і душі! Концентрації і повного релаксу!» — написав шоумен Юрій Горбунов.

«Перед тим, як стати в собаку, сісти в корову або лягти в крокодила, ти проходиш дуже довгий шлях», - зазначила телеведуча Лідія Таран.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від Лідія Таран Lidiya Taran (@lidiyataran)

Актриса Сніжана Бабкіна розповіла, як йога допомогла їй позбутися наслідків травми, отриманої на сцені.

«Для тих, хто ще не пробував, але хотів би, приготувала відмінний комплекс, який потрібно виконувати ввечері для хорошого міцного сну», - написала гімнастка Ганна Різатдінова.

«З точки зору енергетики тіла, коли м'язи в'ялі, тіло аморфно і як би „вивалюється“ назовні, ми втрачаємо енергію», — підкреслила тренер програми «Зважені та щасливі» Марина Боржемская.

Раніше українські зірки показали свої фото у вишиванках.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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