«Із фотошопом перебір»: Настя Каменських насмішила невдалим знімком

Настя Каменських показала, як приймає сонячні ванни. Співачка хотіла похвалитися своїми довгими ногами, а замість компліментів знову отримала поради не зловживати з фотошопом. Як і після відпочинку в Мексиці, Настю попросили звернути увагу, що на її фото в Instagram ступні і пальці ніг виглядають непропорційно витягнутими.

Для фото Каменських вибрала потрібний ракурс — коли зйомка ведеться ширококутною камерою, причому знизу і трохи збоку. В результаті ноги у Насті вийшли неприродно довгими, а особливо дико виглядають пальці на ногах — майже такої ж довжини як долоні.

Раніше за надмірну любов до фотошопу дорікали й іншим зіркам. Оля Полякова намагалася підкреслити собі талію і стрункі ноги, а в підсумку неймовірно спотворила пропорції тіла. Наташа Корольова намагалася виглядати на фото більш стрункою і сильно здавила лінію плечей. Ольга Бузова хотіла красивих фото, але після ретуші персонаж на знімках виглядає як лялька з чужою головою. А блогер Олена Омовіч забула, що редагуючи знімки, потрібно не забувати зберегти нормальні пропорції пальців.

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