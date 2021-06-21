«Мене вітали люди у скафандрах»: Тодоренко зізналася, що перехворіла ковідом на відпочинку в Туреччині

Телеведуча і блогер Регіна Тодоренко перехворіла коронавірусом, коли поїхала відпочивати до Туреччини. Як повідомила телеведуча в Instagram, поїздка мала стати подарунком на день народження 14 червня, а замість цього перетворилася спочатку в госпіталізацію, а потім в тривалу самоізоляцію.

За словами Регіни, хвороба розтягнулася майже на весь час відпочинку. «Окрема подяка благородному менеджменту готелю, який дав мені відсвяткувати по-людськи день народження! Я плакала, коли мене вітали люди, одягнені в скафандри. Що поробиш, такі наші реалії!»— констатує Тодоренко.

У своєму блозі Регіна опублікувала фото, як повертається з Туреччини.

Підписники не пропустили шанс нагадати, що маску Тодоренко носить неправильно.

Нагадаємо, раніше Тодоренко розповіла про іншу сумну подію, яка припала на день народження телеведучої.

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