«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності

Настя Каменських продемонструвала в соцмережах свої запальні танці, і в черговий раз з'явилися підозри, що співачка при надії. Одяг оверсайз, який періодично обирає зірка, дає привід попліткувати про вагітність Насті, але кожен раз такі чутки виявляються лише чутками.

Відео з синхронними танцями в компанії дівчат Каменських опублікувала в Instagram.

Насті тут же вказали на кругленький животик.

Співачку вітають з майбутнім поповненням.

Втім, є і ті, хто вважає, що всьому виною невдале вбрання.

Нагадаємо, Настя Каменських останнім часом дивує шанувальників в Instagram фотографіями, де грубо викривлені пропорції фігури. Співачці радять не зловживати з фотошопом.

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