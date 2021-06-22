«Настя, народжуй!»: Каменських знову запідозрили у вагітності
Настя Каменських продемонструвала в соцмережах свої запальні танці, і в черговий раз з'явилися підозри, що співачка при надії. Одяг оверсайз, який періодично обирає зірка, дає привід попліткувати про вагітність Насті, але кожен раз такі чутки виявляються лише чутками.
Відео з синхронними танцями в компанії дівчат Каменських опублікувала в Instagram.
Насті тут же вказали на кругленький животик.
Співачку вітають з майбутнім поповненням.
Втім, є і ті, хто вважає, що всьому виною невдале вбрання.
Нагадаємо, Настя Каменських останнім часом дивує шанувальників в Instagram фотографіями, де грубо викривлені пропорції фігури. Співачці радять не зловживати з фотошопом.141
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