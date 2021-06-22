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Крутіше за гроші, тачки та наркоту: Моргенштерн остаточно підсів на сімейні цінності

9:39 22 червня 2021
Моргенштерн і Ділара

Російський репер Моргенштерн, який недавно оголосив про бажання створити сім'ю і завести дітей, пішов далі і пропагує сімейні цінності в Instagram

За словами репера, він відкидає «наркоту, гроші, ланцюги і тачки» — все, чим зазвичай вихваляються колеги по сцені. «Сім'я, баня, пиво і футбол» — ось вічні цінності в розумінні Моргенштерна.

Крім того, репер поділився, що йому вдалося налагодити відносини з вітчимом. «Я сьогодні помирився з вітчимом, з яким сварився все життя. Всім бажаю любові, бо все інше без неї не має сенсу», — заявив він.

Раніше Моргенштерн виклав звіт про сімейну поїздку в гості разом з дівчиною Діларою.

Нагадаємо, Моргенштерна внесли до «чорного списку» осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Причиною став культ насильства і пропаганда наркотиків. Репер вирішив судитися з СБУ .

Фото influesii / instagram

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