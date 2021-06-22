79-річний Гаррісон Форд знову в строю: почалися зйомки п'ятої частини пригод Індіани Джонса

У середині червня в Шотландії почалися зйомки нового фільму про пригоди Індіани Джонса. Це буде вже п'ята частина популярної в усьому світі кіносерії, започаткованої рівно 40 років тому — 12 червня 1981 року в американський прокат вийшов фільм «Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега». Зняв його Стівен Спілберг. Сценарій написали Джордж Лукас і Філіп Кауфман. За 40 років Індіана Джонс перетворився в одну з найприбутковіших франшиз у світі шоу-бізнесу. Вона принесла вже десятки мільярдів доларів доходу. Точну суму сьогодні підрахувати вкрай складно. Адже мова йде не тільки про чотири художніх фільми, які разом зібрали в прокаті майже 2 мільярди доларів. Це ще й серіал «Хроніки молодого Індіани Джонса», і кілька десятків романів, написаних різними авторами за згодою Лукаса і Спілберга, і численні збірники коміксів, і колекції іграшок, і парки атракціонів. Все це кожен день приносить чималий дохід. Зрівнятися по комерційному успіху з Індіаною Джонсом можуть сьогодні, мабуть, тільки «Зоряні війни» і Гаррі Поттер. Лихий археолог, придуманий Лукасом і Спілбергом, обійшов за популярністю Джеймса Бонда, Шерлока Холмса і багатьох інших героїв.

Індіану Джонса могли зіграти Джек Ніколсон, Білл Мюррей, Джефф Бріджес



А почалася його історія на гавайському пляжі, де наприкінці 1977 року вирішили разом відпочити молоді, але вже успішні голлівудські режисери Джордж Лукас і Стівен Спілберг. У одного за плечима вже був перший епізод «Зоряних воєн», в іншого — «Щелепи» та «Близькі контакти третього ступеня».

Лукас поділився з приятелем ідеєю, яку виношував уже кілька років. Джордж захоплювався археологією і хотів зняти трилогію, зробивши головним героєм людину, яка подорожує по всьому світу в пошуках артефактів. Йому також подобалися пригодницькі кіносеріали, які користувалися популярністю в Америці в 30−40-х роках. Їх показували в кінотеатрах перед основним сеансом. Кожен епізод тривав не більше 15 хвилин. Лукас запропонував зробити видовищний кіносеріал з трьох частин. Він навіть уже придумав на той момент ім'я головного героя — Індіана Сміт.

«Індіана — це прізвисько моєї улюбленої собаки. Сміт — найпоширеніше прізвище в Америці», — пояснив він. Виявилося також, що Джордж вже почав роботу над сценарієм з Філіпом Кауфманом. Той збирався сам знімати першу частину і запропонував головну сюжетну лінію — Індіана Сміт буде шукати Ковчег, описаний у Старому Завіті. У цій священній скрині нібито зберігаються кам'яні скрижалі Завіту з десятьма заповідями. Філіп також запропонував, що в основі трилогії повинен лежати конфлікт головного героя з нацистами. Він пояснив це тим, що Гітлер був прихильником будь-якого роду окультних теорій і вірив, що стародавні артефакти здатні допомогти йому домогтися світового панування.

Однак, як розповів Лукас Спілбергу, Кауфман з проєкту вийшов, бо йому запропонували знімати інший фільм. Сам же Джордж подумував над тим, щоб дозняти «Зоряні війни» і завершити режисерську кар'єру, .

«Проєкт мені подобається!» — зізнався Спілберг. «Бери! Дарую!» — засміявся Лукас. Звичайно, це було сказано жартома. Джордж не обдурив — знімати картину він сам не став, а відвів собі функції сценариста і продюсера. Дописувати сценарій друзі запросили Лоуренса Каздана, з яким Лукас вже працював над «Зоряними війнами».

Ця трійця стверджує, що у розробці характеру головного героя брали участь вони всі. Спілбергу не сподобалося прізвище героя Сміт. Він побачив у ньому прямі асоціації з класичним вестерном 1966 року «Невада Сміт», головну роль в якому зіграв Стів Макквін. І запропонував не менш пересічне — Джонс.

З типажем було складніше. За основу друзі взяли риси трьох суперпопулярних на той час акторів і зіграних ними персонажів: Клінта Іствуда — людини без імені у трилогії-вестерні Серджіо Леоне «За жменю доларів» і поліцейського Гаррі Калахан в серії фільмів «Брудний Гаррі»; японця Тосіро Міфуне, який зіграв головні ролі у класичних фільмах Акіро Куросави «Расемон», «Сім самураїв», «Трон в крові»; Джеймса Бонда у виконанні Шона Коннері.

Стівен Спілберг, Гаррісон Форд і Джордж Лукас. Лукас не бере участі в створенні п'ятої частини «Індіани Джонса», Спілберг обмежився роллю одного з продюсерів

Потім стали продумувати характер і моральні якості Індіани Джонса. Дискусії були бурхливими, дивом не дійшло до сварки. Лукас наполягав на тому, щоб головний герой був майстром кунг-фу і плейбоєм. Каздан і Спілберг заявили, що поєднання серйозного вченого і шукача пригод і без того вже притягнуто за вуха. Стівен намагався зробити Індіану азартним гравцем і любителем спиртного. Тут був проти Джордж. Він вірив, що їхній Інді стане прикладом для наслідування у молодих глядачів.

Зійшлися на тому, що Джонс може помилятися і зазнавати невдач, потрапляти у смішні та незручні ситуації. «Ми хотіли показати, що наш герой здатний відчувати біль і виражати свій біль, в люті лютувати, припускатися ляпів та не боятися посміятися над самим собою. Тобто Індіана Джонс — не ідеальний супергерой, але його слабкості та недосконалості дають глядачам можливість повірити, що, виховавши в собі мужність, характер і силу волі, вони можуть стати такими самими», — згадував потім Спілберг.

Розпочався непростий підбір кандидата на головну роль. Лукас і Спілберг хотіли, щоб Індіану зіграв відносно маловідомий актор. До того ж він повинен був погодитися зніматися у всіх трьох частинах, що були задумані друзями. У 2021 році список претендентів викликає посмішку, бо всі вони стали в підсумку зірками Голлівуду, культовими акторами — Джек Ніколсон, Білл Мюррей, Нік Нолті, Стів Мартін, Пітер Койот, Джефф Бріджес.

Гаррісону Форду було потрібно декілька тижнів, щоб навчитися користуватися батогом

Спілберг всіляко агітував віддати роль Гаррісону Форду, але Лукас був проти. Форд уже зіграв Хана Соло у «Зоряних війнах», і Лукас боявся, що це перетворить їхню співпраці на те, що сталося у Мартіна Скорсезе і Роберта де Ніро.

Друзі запропонували роль Джонса Тому Селлеку. Той погодився, але виникла серйозна проблема — актор був залучений у головній ролі в серіалі «Приватний детектив Магнум». Керівництво телеканалу CBS не бажало його відпускати. В результаті Селлек зробив вибір на користь Магнума, який вже приніс йому премії «Еммі» і «Золотий глобус». Потім Том дуже шкодував про своє рішення.

«Ми вже готові були розпочати зйомки, і тут в останню хвилину зрозуміли, що виконавця головної ролі у нас немає», — згадував Лукас. Цим скористався Спілберг і подзвонив Гаррісону Форду.

Той почав торгуватися. Захотів гонорар з шістьма нулями, сім відсотків від загальної каси і право істотно переписати свої репліки. Його вимоги задовольнили. Форду знадобилося декілька тижнів, щоб під керівництвом досвідченого каскадера підтягнути фізичну форму, а головне — навчитися користуватися батогом.

Виникли проблеми й з іншими персонажами. На головну жіночу роль — подругу і кохану Індіани Джонса Маріон Рейвенвуд — Спілберг пропонував свою тодішню наречену Емі Ірвінг. Лукас бачив в цій ролі Дебру Вінгер, але та відмовилася. Роль віддали 28-річній Карен Аллен. Актриса згадує, що в такому кастингу їй більше ніколи не доводилося брати участь. «Спілберг запитав, наскільки добре я вмію плюватися!» — стверджує актриса.

На роль старого вірного друга Індіани і його помічника Саллаха спочатку запросили Денні де Віто. Актор заломив гонорар, який був порівнянний з тим, що погодилися заплатити Форду. Домовитися з де Віто не вдалося. Запросили Джона Ріс-Девіса. Він погодився. Уже після підписання контракту йому зізналися, що збиралися знімати Денні де Віто. «Ну і що тепер, ви пропонуєте мені кістки скоротити?» — з сарказмом запитав Ріс-Девіс, зріст якого — майже два метри.

«Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега» справив фурор. У 1984 році Спілберг зняв другу частину — «Індіана Джонс і храм долі». Події в картині відбуваються раніше, ніж у першій частині. Таким чином, це, строго кажучи, приквел. І нацисти там з'являються на самому початку. У 1989 році вийшов сиквел «Індіана Джонс і останній хрестовий похід». Спілберг ввів у картину батька Індіани, роль якого блискуче виконав Шон Коннері. У цьому фільмі два Джонси шукають Священний Грааль, який ні в якому разі не повинен потрапити до рук нацистів.

Гаррісон Форд і Шон Коннері в картині "Індіана Джонс і останній хрестовий похід"

На цьому історія мала закінчитися. На щастя для глядачів цього не сталося. У 2008 році Спілберг і Лукас повернулися до свого героя і відправили Індіану в 1957 рік. Додали для різноманіття інопланетян, змінили нацистів на радянських диверсантів і подарували Джонсу сина, якого, як виявилося, народила Маріон (Карен Аллен для цього повернули у проєкт).

З чуток, дія п'ятого фільму відбувається під час Другої світової війни. Сюжет засекречений

Сюжет п'ятої частини зберігається в секреті. Індіану грає Гаррісон Форд, якому 13 липня виповнюється 79 років. Ходять чутки, що режисер Джеймс Менголд має намір використовувати комп'ютерну технологію омолодження.

Гаррісон Форд на зйомках п'ятої частини "Індіани Джонса" з актором Тобі Джонсом

Так, Лукас у створенні цієї картини участі не бере. Спілберг обмежився роллю одного з продюсерів. Дія фільму, імовірно, відбувається у роки Другої світової війни. Прем'єру заплановано на липень 2022 року.

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter