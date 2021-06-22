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Шоу-бізнес

Модель Вікторія Маремуха вийшла заміж за француза: весільні фото

10:36 22 червня 2021
Модель Вікторія Маремуха

Учасниця шоу «Супермодель по-українськи» Вікторія Маремуха вийшла заміж за француза Луї. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши короткі відео з розпису і показавши на фото обручки.

«Молодята», — коротко підписала знімок Вікторія. Церемонія розпису відбулася 21 червня.

Для церемонії Вікторія вибрала досить сміливе біле плаття з глибоким декольте, відкритою спиною і великими розрізами, що відкривають стрункі ніжки. Наречений був у білій сорочці та класичному костюмі.

Молодята розписалися в Києві, тут же зіграли весілля. Більше подробиць пара не повідомляє.

Стосунки Вікторії і Луї тривають кілька років. Він зробив їй пропозицію в серці Парижа — готичній каплиці «Свята капела». Їхні заручини відбулися в грудні 2019 року. А в серпні 2020 Вікторія несподівано повідомила про розрив стосунків. Вона пояснила, що причиною тому стала криза, з якою вони не змогли впоратися.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що переможець шоу «Голос країни» Роман Сасанчин зібрався одружуватися.

Фото Інстаграм Вікторії Маремухи

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