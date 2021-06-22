48-річна Руслана захопила спортивною фігурою і сталевим пресом

Переможниця «Євробачення» у Стамбулі співачка Руслана Лижичко захопила спортивною фігурою і сталевим пресом. Яскравими фото 48-річна артистка поділилася в Інстаграм. Вона розповіла про подорож по Бессарабії і поділилася своїми враженнями.

Руслана вирушила на прогулянку на катері по Дунаю. Особливо її вразили пейзажі в гирлі Дунаю, місці, де річка впадає в Чорне море.

«Місце, де зустрічаються Дунай і Чорне море. Місце, де відчуваєш єдиний біт з природою. Сьогодні день сонцестояння — день, коли в нашій півкулі більше сонця. І я сьогодні в місці, де більше сонця в Україні — в сонячної Бессарабії, яку ще називають українською Каліфорнією», — написала Руслана.

Також Руслана побувала на «нульовому кілометрі» — на знаменитому острові Анкудінів.

Підписники відзначили спортивну фігуру Руслани і засипали її комплементами. У коментарях співачку називають Термінатором.

Нагадаємо, Руслана давно захоплюється спортом, регулярно тренується, займається бігом і загартовується.

Раніше своєю стрункою підтягнутою фігурою похвалилася колишня солістка «НеАнгелів» Вікторія Сміюха. Вона продемонструвала фігуру в купальниках і поділилася простими вправами для підтримки форми.

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