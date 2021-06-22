Телеведучий і волонтер Сергій Притула, який став батьком втретє, відзначає день народження. 22 червня йому виповнюється 40 років. Як розповів Сергій в Facebook, цей день він проводить в колі сім'ї.

Діти піднесли йому сюрприз — подарували вишиванку. А своїх друзів-підписників він попросив залишати вітання своїми словами і не дарувати йому подарунки. Він зізнався, що у нього все є. А для повного щастя не вистачає п'яти квадрокоптерів для наших захисників. Сам він в честь дня народження поповнив волонтерський рахунок на 100 тисяч гривень.

«Діти подарували красиву вишиванку. Безпрограшний варіант для людини, у якої все є. Завтра розповім вам трохи детальніше, як воно — озирнутися і подивитися, що позаду вже 40 років. А сьогодні я хочу поринути в море тепла і любові, яким мене огорнули мої рідні і близькі», — написав Притула.

Також Сергія вітають в Інстаграм.

Нагадаємо, нещодавно у Сергія Притули народилася дочка. Дівчинку назвали Стефанією.

Сергій Притула вийшов з партії «Голос», але політику поки не залишає.

222

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter