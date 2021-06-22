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Буде в селі колоти дрова: Потап розповів, як його син «відпочине» влітку

17:24 22 червня 2021
Андрій Потапенко

Канікули у дітей — це не обов'язково привід для «байдикування», а шанс дізнатися щось нове та зробити масу корисних справ. Наприклад, 12-річний син Потапа Андрій Потапенко буде колоти дрова у дідуся, що допоможе йому «вирости справжнім чоловіком». Про це сам репер розповів в бесіді з «КП в Україні».

«Влітку Андрій точно поїде до дідуся: буде колоти дрова, забивати цвяхи, ловити рибу… Загалом, займатися всім тим, що протилежно його повсякденним справам, щоб вирости справжнім чоловіком», — зізнався Потап.

Думку самого Андрія виданню довідатися не вдалося.

Трохи інші плани у дітей прима-балерини Катерини Кухар і її чоловіка Олесандра Стоянова.

Синові прими-балерини Катерини Кухар Тимуру — 12, дочки Анастасії — 6. Найважливіше в літню пору, на думку Кухар, поменше сидіти в телефонах і планшетах, побільше проявляти активність.

В силу різного віку у Тимура та Насті трохи різні графіки. Настя зараз займається тенісом, ходить до театральної школи, там займається співом, танцями, акторською майстерністю та малюванням. Також у неї додаткова англійська з педагогом. Влітку вона буде продовжувати навчання.

В цілому літні канікули сімейство поки не планувало, але під час локдауна і Тіма, і Настя провели близько місяця на Кіпрі, набралися сил і вітаміну D.

Тимур захоплюється спортом, у нього плануються футбольні збори в Одесі.

Але головне побажання зіркових батьків — «щоб на час літніх канікул всі соціальні мережі відключилися, щоб діти більше читали книги, а не сиділи в телефонах і планшетах, щоб у дітей був діджитал-детокс».

Нагадаємо, Тіна Кароль показала, як вона живе з сином і папугою.

Фото: Instagram Олексія Потапенка

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