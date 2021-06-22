Три покоління красунь: Алла Пугачова разом з Крістіною і Клавой позували для рідкісного фото

Незважаючи на те, що відома співачка Алла Пугачова має свій особистий аккаунт в Instagram, вона з'являється в ньому не так часто, як того хотіли б шанувальники. Тому можна зрозуміти інтерес, з яким фанати зустріли рідкісне фото Примадонни, опубліковане на одній з фанатських сторінок.

Особливість знімка — в тому, що на ньому представлені три покоління сім'ї Пугачової — бабуся, дочка і внучка. Примадонна, вбрана в червону сукню з відритими плечима, розташувалася за спиною дочки, яка посадила на коліна внучку Алли Борисівни.

«Сім'я», — підписали власники аккаунта знімок.

Шанувальники з ентузіазмом зустріли фото.

Нагадаємо, що Алла Пугачова стала мамою двічі: 50 років тому, коли у неї народилася Христина від відносин з Едмундасом Орбакасом, а також сім років тому, коли від сурогатної матері на світ з'явилися двійнята Ліза і Гаррі, батьком яких є Максим Галкін. Рідних онуків у Примадонни теж троє: Христина виростила двох синів і зараз займається вихованням дочки, оскільки Микита Пресняков і Дені Байсаров вже дорослі і самостійні, а маленька Клава Земцова тільки закінчила третій клас.

110

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter