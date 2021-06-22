Український «Віктор_Робот» і голлівудський «Охоронець дружини кілера»: що подивитися в кіно з 24 червня

У четвер, 24 червня, в український прокат виходять шість нових картин, у тому числі вітчизняний повнометражний мультфільм «Віктор_Робот». Він претендує на право називатися прем'єрою тижня, конкуруючи з голлівудським комедійним бойовиком «Охоронець дружини кілера» з Сальмою Хайєк, Райаном Рейнольдсом, Семюелом Л. Джексоном і Антоніо Бандерасом. В репертуарі кінотеатрів є ще один мультик — «Бджілка Майя 3. Місія «Золоте яйце», а також пригодницький фільм з елементами комп'ютерної мультиплікації — «Руфус: Хроніки чарівної країни». Для глядачів, які досягли повноліття, пропонуються трилери «Хижаки» та «Флешбек».

«Віктор_Робот»

(0 +, Україна, Arthouse Тraffic, анімаційний фільм для сімейного перегляду, бюджет — 31 млн грн)

До певного моменту Віктор не здогадувався, що є роботом. Але одного разу все змінилося, на його планеті з'явилися люди, яким він не довіряє і боїться. Вірити Віктор може тільки дівчинці Віці, яка шукає свого дідуся. І робот хоче їй допомогти в пошуках. А знайти дідуся вкрай важливо, оскільки тільки він може полагодити штучну зірку, що вийшла з ладу, яка забезпечувала енергією кілька планет…

Робота над мультфільмом тривала майже три роки. Його прем'єра відбулася в рамках 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю у вересні 2020 року. Зняв мультфільм за власним сценарієм Анатолій Лавренишин, український мультиплікатор, лауреат кількох кінофестивалів. Персонажів озвучили відомі актори Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв. Пісні виконали група Dakh Daughters, Мар'яна Головко («ДахаБраха»), Антон Слєпаков з групи «Вагоновожаті».

«Руфус: Хроніки чарівної країни»

(6 +, Франція — США, пригоди, казка)

У фільмі задіяні персонажі, створені за допомогою комп'ютерної мультиплікації. Скотт і Емілі приїжджають в гості до бабусі. Там вони знайомляться з незвичайним таємничою істотою на ім'я Руфус. Він просить брата і сестру допомогти йому і його одноплемінникам, яким загрожує смертельна небезпека. Врятувати їх може лише стародавнє заклинання з книги. яку ще належить знайти…

Зняв картину американський режисер Райан Беллгардт («Гремлин», «Ігри юрського періоду»). Він же озвучив Руфуса в оригінальній версії. У фільмі задіяні молоді актори Кайлер Чарльз Бек і Маделин Кайнц.

«Бджілка Майя 3. Місія «Золоте яйце»

(0 +, Австралія, Studio 100 Animation, анімаційний фільм для сімейного перегляду)

Картина частково заснована на популярній серії мультиків про Бджілку Майю. Майя та її кращий друг Віллі потрапляють у центр війни різних комах. Їм потрібно врятувати принцесу мурах, яка поки перебуває в золотому яйці. Саме за це яйце і йде запекла боротьба…

Зняв мультик режисер Ноель Клірі. Картина розрахована на найменших глядачів.

«Тілоохоронець дружини кілера»

(16+, США, Lionsgate, комедійний бойовик, бюджет — 70 мільйонів доларів)

Фільм є продовженням комедійного бойовика «Охоронець кілера», який у серпні 2017 року зібрав у світовому прокаті 176,6 мільйона доларів при бюджеті 69 мільйонів доларів. Головні чоловічі ролі знову виконали Райан Рейнольдс і Семюел Л. Джексон. Зняв обидві частини Патрік Хьюз. Саме йому прийшла в голову ідея зробити акцент у сіквелі на Сальму Хаєк, яка в першій частині з'являлася на екрані всього на кілька хвилин. Але глядачам її персонаж запам'ятався. До чудової трійці Патрік додав Антоніо Бандераса, Моргана Фрімена і Річарда Гранта. Сальме і Антоніо було приємно знову зустрітися на знімальному майданчику після довгої перерви. Нагадаємо, вони в 1995 році підкорили глядачів в бойовику «Відчайдушний», потім у 2003 році знімалися в картинах «Діти-шпигуни 3» і «Одного разу в Мексиці». Всі три фільми зняв культовий режисер Роберт Родрігес. У «Охоронець дружини кілера» Бандерасу дісталася роль головного лиходія — терориста, який має намір здійснити масштабну кібератаку, здатну знищити Євросоюз як об'єднання держав.

У США картина вийшла у прокат 16 червня і встигла зібрати 17,1 мільйона доларів.

«Флешбек»

(16+, Канада, Lionsgate, містика, трилер)

Головний герой фільму переживає кризу середнього віку. Він мріяв стати художником, але так і не домігся успіху. У той момент, коли він опинився на роздоріжжі, не знаючи, що йому робити далі, він випадково зустрічається з напівзабутим знайомим з днів своєї юності. І ця людина несподівано відправляє героя в минуле і дозволяє йому кілька разів змінювати рішення, щоб побачити, як це вплине на майбутнє…

Зняв фільм режисер Крістофер Макбрайд («Змова»). Головну роль виконав американський актор Ділан О'Брайен, зірка популярного серіалу «Вовченя». В інтернеті фільм відомий також під назвами «Вибір Фредеріка Фітцелла» і «Навчання Фредеріка Фітцелла».

«Хижаки»

(16+, Кенія — США, Grindstone Entertainment Group, бойовик, трилер)

Американець з дружиною, дорослими дітьми та другом відправляється в подорож по Кенії, про яку мріяв усе життя. Все йде чудово, поки вони не опиняються в одному з місцевих національних парків, населених дикими тваринами. Розлючений носоріг атакує їх джип. Машина перевертається, і туристи опиняються сам на сам з африканською природою та її хижими представниками…

Зняв фільм британський режисер і фотограф М. Джей Бассетт. Він відомий по ряду популярних серіалів, в число яких входять «Демони Да Вінчі», «Удар», «Гравець», а також за картинами «Соломон Кейн» і «Сайлент Хілл 2». Головні ролі виконали колишня модель і актриса Ребекка Ромейн («Люди Ікс») і Філіп Вінчестер (серіали «Удар» і «Гравець»).

Про прем'єрні фільми минулого тижня читайте тут.

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