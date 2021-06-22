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Справжня «київська душа»: внучка Чапкіса залишилася в Україні після похорону Маестро

19:45 22 червня 2021
Справжня «київська душа»: внучка Чапкіса залишилася в Україні після похорону Маестро

Внучка народного артиста України Григорія Чапкіса Анна Сафрончик вирішила після його похорону залишитися на деякий час на своїй малій батьківщині, показавши в Instagram фото, зроблені на набережній Києва.

Фотографували Анну в відблисках київського заходу сонця — про це свідчать хештеги, якими дівчина супроводжувала знімок: «Київ», «захід», «душа».

Для прогулянки Анна наділу квіткове плаття, доповнивши образ прикрасами з червоними каменями. При цьому волосся дівчина розпустила, що зробило її ще більш романтичною і незвичайною.

Фоловерів «київський образ» Анни сподобався, про що вони написали в коментарях: «Чарівність на заході», «Ти чудова, Анна», «Ти прекрасна, як життя!».

Нагадаємо, що актриса і модель Анна Сафрончік народилася в Києві, з юних років займалася творчістю і відвідувала різні гуртки, а також художню школу. Її батьки — тенор Євген Сафрончік і балерина Лілія Чапкіс (обидва були солістами національного театру опери та балету ім. Шевченка).

В Італію сімейство емігрувало, коли дівчинці було 13 років. Там Анна відразу ж перемогла на конкурсі дитячого календаря в місті Ареццо, в 1998 році стала «Міс Тоскана», а в 2000 році дебютувала в кіно у фільмі «Ласкаво просимо, Албанія», де її партнером був Джанкарло Джанніні. З тих пір вона активно знімається.

Нагадаємо, що звістка про смерть дідуся Анна застало на острові в Егейському морі і прилетіти на батьківщину через пандемію виявилося дуже непросто.

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