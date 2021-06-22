Порадували бабусю: внучка і онук Софії Ротару «запалили» на фестивалі в Києві

Схоже, у легендарної співачки Софії Ротару з'явився ще один привід для гордості за своїх онуків і внучку, які чудово виступили на фестивалі в Києві. Відео з «діджейством» Анатолія та Софії розмістила у себе в Instagram їх мама Світлана.

У ролику 27-річний Анатолій Євдокименко проводить сет на фестивалі «Білі ночі» в Києві, який відбувався в минулі вихідні на арт-заводі «Платформа».

Підтримати брата вирішила сестра Соня, яка приїхала з Нью-Йорка спеціально для того, щоб підбадьорити Анатолія, і танцювала поруч з ним.

Гості фестивалю весело рухалися під музику діджея і намагалися фотографувати спадкоємців Ротару на телефони.

Про свої почуття шанувальники написали в коментарях до посту.

«Круто … я дискотеку місцевих влаштовувала під цю музику)», «Які вони щаслівенькі, радісні і гарненькі!», «Прекрасний виступ, в живу ще крутіше, багато отримала позитивних емоцій, радості, захоплення», «Захоплююся @shmn, молодець, кращий»," Браво, Браво!!!"," Шалене", «Толя, Мо-ло-де-ць! Талановитий молодий чоловік. Вітаю з прем'єрою нового треку. Музика дуже красива. Бажаю йому здоров'я і гарного творчого шляху! Творчого натхнення, нехай удача завжди буде з ним!» — пишуть глядачі, які змогли побувати не заході.

Нагадаємо, що виступ Анатолія анонсувалося задовго до заходу.

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