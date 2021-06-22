«Робота себе не попрацює»: Оля Полякова в боді з глибоким декольте влаштувала «танці» в гримерці

Популярна співачка Оля Полякова регулярно веде свої акаунти в соціальних мережах, показуючи подробиці особистого життя і різні робочі моменти. В одному з недавніх Сторіс в Instagram артистка показала, як налаштовується на виступ.

На першому відео Оля зняла себе великим планом, показавши, як готується до виступу. Як «медитації» співачка виглядає в дзеркало, насолоджуючись тим, виглядає в сріблястому у своїй знаменитій короні і боді з глибоким декольте, з яскравим від макіяжу обличчям і червоними губами.

Оцінивши, що виглядає «на все сто», Оля звертається до себе самої і своїх шанувальників.

«Ну що, робота сама себе не попрацює, тому пішла її працювати. Всім добрий вечір», — говорить вона.

<br />

На другому відео Ольга танцює перед дзеркалом, крутячи стегнами і роблячи інші спокусливі руху. При цьому костюм для виступу підкреслює її спокусливі форми. А чоловік, що стоїть в дверях, уважно спостерігає за зіркою — очевидно, за його реакцією Полякова визначає, наскільки ефектно виглядає перед виступом.

<br />

Звичайно, наведеними прикладами арсенал зірки не обмежується, і в наступних постах вона покаже інші оригінальні «трюки».

Так, як в недавньому пості в Сторіс красуня відверто продемонструвала, які відносини пов'язують її з Дашею Астаф'євою.

фото kanalukraina.tv/

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter