27.15 / 27.39 32.22 / 32.64
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Не тільки Трінчер: в скандалі з подарованим Волошиним айфоном з'явилися нові учасники

8:28 23 червня 2021
Юля Верба

Коло учасників скандалу з відомим TikTok-блогером Олександром Волошиним, який подарував дівчинці на вулиці iPhone, а потім буквально вирвав коробку з гаджетом з рук дитини, сказавши, що все це — розіграш, розширюється. Про це пише Telegram-канал «Культурна пральня».

«В скандал з подарованим айфоном вписалася Юля Верба — та сама блогерша, яка замовляла Монатика на 18-річчя», — йдеться в повідомленні.

Також ресурс приводить відео Юлі, на якому вона говорить, що і раніше знала про махінації Волошина і про те, як він обманював людей.

«Іронія в тому, що сама Верба не раз кидала передплатників, не відправляючи їм обіцяні подарунки і гроші. Таких історій десятки. І ось тепер Юля топить за соціальну справедливість», — відзначають в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що дівчина Волошина Анна Трінчер заявила, що її хлопець після тривалого мовчання вийшов на зв'язок і заявив, що на нього нібито влаштували полювання. Аня нібито знає правду і їй стало легше. При цьому деякі недоброзичливці запідозрили, що правда стане відома всім — але тільки тоді, коли охоплення переглядів скандалу досягнуто потрібного для блогерів рівня.

Що стосується Вербинець, то вона вже зайняла в списку найбільш популярних українських інфлюенсеров за версією Forbes 21-е місце. На своєму блозі дівчина заробила на трикімнатну квартиру в Івано-Франківську і новий «Мерседес». У неї — 3,1 млн фоловерів в Instagram.

428

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Волошин

«Це були актори»: після довгого мовчання блогер Волошин придумав «виправдання» своєму вчинку

«Робота себе не попрацює»: Оля Полякова в боді з глибоким декольте влаштувала «танці» в гримерці

Оля Полякова «схвилювала» танцями в боді з глибоким декольте

Пенсіонер

Пенсії підвищать тричі до кінця року: хто може розраховувати на надбавку

Наташа Корольова

Наташа Корольова розповіла, коли позбулася цноти

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.