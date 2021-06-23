Не тільки Трінчер: в скандалі з подарованим Волошиним айфоном з'явилися нові учасники

Коло учасників скандалу з відомим TikTok-блогером Олександром Волошиним, який подарував дівчинці на вулиці iPhone, а потім буквально вирвав коробку з гаджетом з рук дитини, сказавши, що все це — розіграш, розширюється. Про це пише Telegram-канал «Культурна пральня».

«В скандал з подарованим айфоном вписалася Юля Верба — та сама блогерша, яка замовляла Монатика на 18-річчя», — йдеться в повідомленні.

Також ресурс приводить відео Юлі, на якому вона говорить, що і раніше знала про махінації Волошина і про те, як він обманював людей.

«Іронія в тому, що сама Верба не раз кидала передплатників, не відправляючи їм обіцяні подарунки і гроші. Таких історій десятки. І ось тепер Юля топить за соціальну справедливість», — відзначають в Telegram-каналі.

Нагадаємо, що дівчина Волошина Анна Трінчер заявила, що її хлопець після тривалого мовчання вийшов на зв'язок і заявив, що на нього нібито влаштували полювання. Аня нібито знає правду і їй стало легше. При цьому деякі недоброзичливці запідозрили, що правда стане відома всім — але тільки тоді, коли охоплення переглядів скандалу досягнуто потрібного для блогерів рівня.

Що стосується Вербинець, то вона вже зайняла в списку найбільш популярних українських інфлюенсеров за версією Forbes 21-е місце. На своєму блозі дівчина заробила на трикімнатну квартиру в Івано-Франківську і новий «Мерседес». У неї — 3,1 млн фоловерів в Instagram.

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