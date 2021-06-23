Носили на руках іменинника і водили хоровод: Галкін поділився фотографіями зі святкування ювілею

Чоловік Алли Пугачової, російський гуморист Максим Галкін вирішив показати фото, зроблені під час святкування його 45-річчя. Їх він традиційно розмістив в своєму Instagram.

Судячи з фото, гості в буквальному сенсі слова носили іменинника на руках, також в його честь виголошували тости Юрій Стоянов та Геннадій Хазанов.

Іменинника носили на руках

Захід пройшов в позитивному ключі — гості веселилися і водили хоровод.

Гості водили хоровод

«Ох як було весело! У цих чудових фото лише частина атмосфери цього незабутнього вечора. Не можу не поділитися», — написав артист.

«Спасибо большое за суперсвято», — відповіла в коментарях співачка Жасмін, яка теж була помічена на торжестві.

«Сімейна атмосфера. Колеги по цеху. Немає зайвих, хоч і медійні люди. Говорить про те, що захід робилося для себе, а не для галасу і понтів», «Досі переглядаю відео в мережі. Наче сама там побувала», — відзначили підписники Галкіна.

Нагадаємо, що Максим Галкін в минулі вихідні з розмахом відзначив свій 45-й день народження. На його свято прийшли майже всі зірки шоу-бізнесу, за винятком Філіпа Кіркорова — його, швидше за все, не запросили. Також з днем народження телеведучого привітала його дружина Алла Пугачова, яка виголосила зі сцени зворушливу промову .

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