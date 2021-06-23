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Шоу-бізнес

Екс-учасниця «Холостяка» збільшила груди: фото з операційної

10:01 23 червня 2021
Надін Медведчук

Колишня учасниця шоу «Холостяк», в якому Михайло Заливако обрав Анну Богдан, зважилася на кардинальну зміну зовнішності. Вона лягла під ніж хірурга, щоб збільшити груди. Про пластичну операцію Надін сама розповіла в Інстаграм і показала фото з операційної.

«Я зробила груди! Дякую за успішну і легку операцію лікарю Юрченко. Причину та деталі розпишу в наступній публікації», — написала Медведчук.

Пізніше вона пояснила, що пішла на операцію, щоб усунути проблему — асиметрію грудей. Через годину після втручання вона вже позувала біля дзеркала в спеціальному бандажі та з дренажами в грудях. Каже, що почувається чудово, а відновлюватися буде вдома. Надін вже виписали з клініки.

Підписники неоднозначно відреагували на повідомлення Надін. Одні вітають її, інші — критикують і порівнюють з блогеркою Софією Стужук, яка нещодавно також збільшила груди і докладно розповіла про пекельні муки після операції.

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Екс-учасниця «Холостяка» збільшила груди: фото з операційної

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