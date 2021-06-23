У Михайла Єфремова виявили психічний розлад, його адвокати подали касаційну скаргу

Після суду першої інстанції та апеляції адвокати Михайла Єфремова Роман Філіппов і Петро Хархорін подали касаційну скаргу. Про це пише КП .

Видання припускає, що захисники довго вичікували час, мабуть, сподіваючись, що градус пристрастей навколо актора спаде і суд лояльно поставиться до прохання про зниження терміну.

Виданню вдалося ознайомитися з касаційною скаргою, яка надійшла до суду: в ній захист Єфремова вказує на помилки попередніх інстанцій: мовляв, пом'якшувальні обставини були враховані не в повній мірі.

Дійсно, Єфремов бездоганно охарактеризували за місцем роботи і в побуті. Інформація про його минуле не просто зводиться до відсутності компромату: судами відзначені його активну участь у громадському житті, заняття благодійністю, про що свідчить наявність у Єфремова подяк і державних нагород, — пишуть адвокати.

Крім того, автори скарги відзначають, що Михайло Олегович повністю відшкодував потерпілим збиток в 4 млн 615 тисяч рублів і не раз звертався до сім'ї загиблого кур'єра Сергія Захарова з вибаченнями і покаянням. Плюс у в'язня є бездоганна характеристика з московського СІЗО «Водник», де він провів кілька місяців, а з Бєлгородської колонії, де Єфремов відбуває термін вже півроку, — заохочення за бездоганну роботу і гідну поведінку.

Але найцікавішим виявилося інше. Незважаючи на те, що експертиза не виявила у Михайла Єфремова будь-яких психічних відхилень і визнала його осудним, адвокати наполягають на зворотньому.

Вони впевнені, що слабкий стан здоров'я Єфремова в сукупності з виявленими у нього органічним розладом особистості в зв'язку зі змішаними захворюваннями і синдром залежності від алкоголю також залишилися без реальної оцінки. Тим часом, за змістом закону, особи, які мають психічні аномалії, не можуть в області кримінальної відповідальності в повній мірі прирівнюватися до психічно здоровим.

Також Хархорін і Філіппов вказали суду на численних утриманців актора, і тут з'ясувалося, що його дружина Софія Кругликова, яка багато років працювала звукорежисером і до того ж викладала, втратила роботу.

Ще один цікавий момент: у своїй касаційній скарзі Хархорін і Філіппов посилаються на обставину, яка так і не була до кінця досліджена: чи був Сергій Захаров пристебнутий в момент ДТП? Переоцінити значення цього факту навряд чи можливо, адже відсутність ременя могло привести до летального результату … Захист наполягає: комплексну експертизу підмінили допитом експерта.

Тепер новий розгляд справи Михайла Єфремова — питання лічених днів. Як говорили його адвокати в інтерв'ю ЗМІ, вони сподіваються, що суд призначить покарання, не пов'язане з позбавленням волі, або і зовсім обмежиться тим роком, який актор вже знаходиться в колонії.

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