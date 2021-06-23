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«Думаю, як організувати це питання»: Кароль зізналася, що хотіла б стати мамою дочки

13:58 23 червня 2021
Тіна Кароль

Побувавши на гастролях в Казахстані, українська співачка Тіна Кароль встигла дати кілька інтерв'ю на радіо, телебаченні і для місцевих YouTube-каналів.

Так, в інтерв'ю журналістці Камиле Жусуповой на KTK TV вона зізналася, що тільки недавно почала оживати після тяжкої втрати чоловіка і хотіла б розквітнути, як жінка, і навіть, можливо… закохатися.

«Я всередині задаю собі питання. Я хочу закохатись? Не знаю. Не хочу. Чого я хочу? Розквітнути напевно, відчути повну силу себе, як жінки і нехай це стане маніпуляцією для інших, а для тебе це сила. Я хочу кохання? Не знаю, але може бути відкрита до неї. І ось така поки куля питань без відповідей і ризикові думки. Все, що є зараз зі мною це ризикові думки. Може бути, я готова до ризику», — розповіла Тіна Кароль.

Єдино важливим чоловіком в своєму житті, з яким вона намагається бути другом, Тіна називає сина Веніаміна.

«Потрібно, щоб він був чесним переді мною, щоб я була для нього другом. Я так намагаюся його виховати, що він знає, що я мама, але я мама тільки тоді, коли він ну зовсім якась неуправляшка, а в цілому я йому завжди один», — розповіла вона, зізнавшись, що хотіла б, щоб у її сина з'явилася і сестра. Зараз це — одна з найголовніших мрій Кароль.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль заявила, що у них з Даном Баланом все-таки були почуття, що б там не казали продюсери шоу «Голос країни». А Дан Балан прояснив, що ніякого зв'язку, крім дружньої, не було, а глядачі самі все додумали.

Фото instagram.com/tina_karol/

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