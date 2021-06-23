Переніс дві операції: близькі розповіли про стан Валерія Леонтьєва

72-річний співак Валерій Леонтьєв не з'явився на нещодавній церемонії вручення премії Муз-ТВ, під час якої вибухнув скандал за участю репера Моргенштерна, оскільки відновлювався після двох складних операцій.

Про це «КП» розповіли знайомі артиста. Так, взимку Леонтьєву робили операцію на нозі — у артиста давні проблеми з колінами. Його меніски пошкодилися під час виступів, коли співак виконував складні па на сцені. А у березні цього року йому зробили операцію на очах. До речі, ця проблема теж давня.

Видання не виключає, що «очні» питання у Леоньева могли з'явиться після невдалої пластичної операції. Мовляв, повіки не опускалися повністю, через що у співака виникали проблеми зі сном.

Те, що у Валерія Леонтьєва було не особливо добре з очима, підтверджував і промоутер Сергій Лавров. Він розповідал про досить невибагливий райдері співака на гастролях, згадуючи про теплу машину, затишний номер та м'ясні стейки на обід. А ось вікна у гримерці і номері співака потрібно було закривати так, щоб всередину не проникало денне світло.

Нагадаємо, що у день свого народження, 19 березня, Валерій Леонтьєв зізнався, що захоплюється Аллою Пугачовою та саме до Примадонни у нього романтичні почуття.

Фото Валерія Леонтьєва із соціальних мереж.

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