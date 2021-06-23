Сорому більше немає: Олег Винник відкрито закрутив Таюне в романтичному танці на очах у тисяч глядачів

Особисте життя популярного українського співака Олега Винника не дає спокою ні його прихильникам, ні нечисленним хейтерам — всі намагаються дізнатися, чи справді він одружений на своїй бек-вокалістці Таюне, і у них є син. Звичайно, багатьом дівчатам і жінкам хотілося б отримати негативну відповідь на ці питання, але, схоже, для них уготовані не зовсім радісні новини.

Такий висновок можна зробити з відео, яке з'явилося кілька днів тому на одній з фан-сторінок Олега Винника.

І воно показує: час, коли співак приховував від публіки свою сім'ю і свою красуню-дружину, пройшов.

У ролику Олег Винник і Таюне танцюють поруч, а потім наближаються і виконують кілька рухів в повільному танці, не залишаючи жодних сумнівів в тому, що між ними існує куди більший зв'язок, ніж між колегами по сцені, ніж між співаком і його бек-вокалісткою. І це, схоже, стає зрозуміло, всім присутнім на концерті і всім читачам сторінки. Ніжність і романтика прозирає в кожному русі пари і призводить шанувальників в захват.

«Господи, як мило», «Тільки любов дає радість життя», «Олег Анатолійович, ви красиво не тільки співаєте, але і танцюєте, вмієте вести партнерку, вона красуня», «Зайчики наші», «Молодець», «Запалили», «Від такої неможливо відірвати погляд», «Ви дуже милі і красиві. Щастя вам і всіх благ», — пишуть шанувальники співака і Таюне.

А в день православного свята Трійці Олег Винник вирішив привітати в Instagram всіх «вовчць», поставши в звичному для нього образі «крутого мачо».

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