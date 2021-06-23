«Така природна»: тремтяча від холоду Пугачова з оголеними плечима захопила шанувальників

Незважаючи на поважний вік, Алла Пугачова продовжує захоплювати своїх шанувальників і шанувальниць. Вони стежать за всіма публікаціями артистки в мережі, тому можна зрозуміти інтерес, який викликало фото на одному з фан-акаунтів зірки.

На ньому Примадонна з'явилася в шортах з деніму та нюдовой блузці. Плечі Алли Борисівни оголені, і вона трохи зворушливо і в той же час кокетливо притримує спадаючу тканину блузи руками. Незважаючи на те, що артистка здається тремтячою від холоду, фоловерів аккаунта розцінили це як хитрий спосіб привернути до себе увагу та постати в незвичному образі.

Тому більшість коментарів до знімка були дуже позитивними та хвалебними. Багато користувачів зізнаються, що хотіли б виглядати як Алла Борисівна в свої роки та вести таке ж насичене життя.

«Така проста, класна, в шортах, природна!», «Ну, просто супержінка! Алла як завжди прекрасна! Любимо!», «Так, правду кажуть, що не кожному дано щастя старіти, й потрібно вміти це робити красиво!», «Молодець, Аллусік, так тримати! Дуже круто, аж деякі обзаздрились!» — висловлюються в мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова виконала пісню на 45-річчі свого чоловіка Максима Галкіна.

Фото: Instagram alla. pugacheva_

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