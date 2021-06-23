27.16 / 27.36 32.27 / 32.65
Київ: +33
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Така природна»: тремтяча від холоду Пугачова з оголеними плечима захопила шанувальників

15:04 23 червня 2021

Незважаючи на поважний вік, Алла Пугачова продовжує захоплювати своїх шанувальників і шанувальниць. Вони стежать за всіма публікаціями артистки в мережі, тому можна зрозуміти інтерес, який викликало фото на одному з фан-акаунтів зірки.

На ньому Примадонна з'явилася в шортах з деніму та нюдовой блузці. Плечі Алли Борисівни оголені, і вона трохи зворушливо і в той же час кокетливо притримує спадаючу тканину блузи руками. Незважаючи на те, що артистка здається тремтячою від холоду, фоловерів аккаунта розцінили це як хитрий спосіб привернути до себе увагу та постати в незвичному образі.

Тому більшість коментарів до знімка були дуже позитивними та хвалебними. Багато користувачів зізнаються, що хотіли б виглядати як Алла Борисівна в свої роки та вести таке ж насичене життя.

«Така проста, класна, в шортах, природна!», «Ну, просто супержінка! Алла як завжди прекрасна! Любимо!», «Так, правду кажуть, що не кожному дано щастя старіти, й потрібно вміти це робити красиво!», «Молодець, Аллусік, так тримати! Дуже круто, аж деякі обзаздрились!» — висловлюються в мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова виконала пісню на 45-річчі свого чоловіка Максима Галкіна.

Фото: Instagram alla. pugacheva_

3

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

зсув у Лебедівці

Зсув на пляжі в курортній Лебедівці: дивом обійшлося без жертв

Су-24

Військові Путіна відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю у Чорному морі

«Жебрачка»

Вуса сбрей! У Києві викрили фейкову «бабусю-жебрачку»

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.