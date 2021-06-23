Алек Болдвін привів на прем'єру мультика «Бебі бос 2» дружину та шістьох дітей

У вівторок, 22 червня, у Нью-Йорку відбулася прем'єра повнометражного мультфільму «Бебі бос 2». В українському прокаті стрічка студії DreamWorks Animation повинна вийти у вересні. Перша частина у 2017 році зібрала у світовому прокаті 528 мільйонів доларів при бюджеті 125 мільйонів доларів.

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В яку суму обійшлися зйомки сиквелу, поки не повідомляється. Проте відомо, що головного героя Теодора озвучив в оригінальній версії відомий актор Алек Болдвін.

На прем'єру 63-річний кумир мільйонів глядачів у всьому світі прийшов разом з дружиною Гіларією і їхніми шістьма дітьми. Все велике сімейство було одягнене як Теодор у мультику. І це викликало захват у шанувальників.

37-річна місис Болдвін була у чорних штанах та жакеті від Theory вартістю 616 доларів. Нагадаємо, Гіларія є інструктором з йоги. Її сторінка в Instagram користується великою популярністю — у неї понад 900 тисяч підписників. Виглядає Гіларія карколомно.

Вона вийшла за Алека заміж 30 червня 2012 року. Тому у подружжя незабаром дев'ята річниця весілля. Старша донька Кармен народилася 23 серпня 2013 року. Потім пішли суцільно хлопчики: Рафаель (17 червня 2015 року), Леонардо (12 вересня 2016 року), Ромео (17 травня 2018 року), Едуардо (8 вересня 2020 року).

У лютому 2021 року подружжя здивувало всіх, коли оголосило про народження дочки Марії. Незабаром з'ясувалося, що малятко з'явилося на світ за допомогою сурогатної матері.

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