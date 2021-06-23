Популярний співак Валерій Меладзе, який недавно вшосте став батьком, 23 червня відзначає день народження. Йому виповнилося 56 років.

«У цей жаркий день потрібно встигнути багато, побачитися з рідними, поговорити з друзями, прочитати повідомлення, проаналізувати минуле, вибудувати плани на майбутнє … просто сьогодні мій день народження!!!» — повідомив артист в Instagram.

Альбіна Джанабаєва публічно привітала коханого чоловіка й побажала йому щастя. Співачка також опублікувала чорно-біле фото, на якому крім Валерія та Альбіни, сини — 17-річний Костянтин та 10-річний Лука.

Молодшому синові зоряної пари 10 років виповниться 2 липня. Його Джанабаєва показала вперше.

Фанати побажали улюбленому виконавцю всього найкращого. Фото шанувальникам сподобалося. Вони залишили тисячі лайків і сотні коментарів.

Нагадаємо, у Меладзе та Джанабаєвої є ще донька. Дівчинка народилася у квітні у престижному перинатальному центрі Москви. Її назвали Агатою. Валерій вирішив сам допомагати дружині з дитиною, відмовившись від послуг няні.









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