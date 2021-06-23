Валерію Меладзе — 56: Джанабаєва вперше показала фанатам обличчя молодшого сина
Популярний співак Валерій Меладзе, який недавно вшосте став батьком, 23 червня відзначає день народження. Йому виповнилося 56 років.
«У цей жаркий день потрібно встигнути багато, побачитися з рідними, поговорити з друзями, прочитати повідомлення, проаналізувати минуле, вибудувати плани на майбутнє … просто сьогодні мій день народження!!!» — повідомив артист в Instagram.
Альбіна Джанабаєва публічно привітала коханого чоловіка й побажала йому щастя. Співачка також опублікувала чорно-біле фото, на якому крім Валерія та Альбіни, сини — 17-річний Костянтин та 10-річний Лука.
Молодшому синові зоряної пари 10 років виповниться 2 липня. Його Джанабаєва показала вперше.
Фанати побажали улюбленому виконавцю всього найкращого. Фото шанувальникам сподобалося. Вони залишили тисячі лайків і сотні коментарів.
Нагадаємо, у Меладзе та Джанабаєвої є ще донька. Дівчинка народилася у квітні у престижному перинатальному центрі Москви. Її назвали Агатою. Валерій вирішив сам допомагати дружині з дитиною, відмовившись від послуг няні.
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