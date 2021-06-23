Американська пенсія й чоловік: мама Наташі Корольової розповіла про свої доходи

Мама Наташі Корольової Людмила Поривай, яка відпустила свою юну доньку в Москву робити кар'єру, вже 30 років живе у США й прекрасно себе почуває. Про це вона розповіла в ефірі на НТВ.

У Поривай квартира в Майамі, в районі, де придбали собі житло багато російських зірок — Анжеліка Варум, Ігор Крутой, Філіп Кіркоров, Ігор Ніколаєв та інші.



У США вона отримує пенсію по старості у розмірі 600 доларів, попри те, що в цій країні взагалі не працювала.

Крім того, у Людмили Іванівни є 80-річний чоловік, у якого пенсія 2 тисячі доларів. Крім пенсії, у чоловіка є бізнес — ресторани та таксі. На квартплату сім'я витрачає приблизно 1 тисячу доларів на місяць.

Сама Наташа Корольова стверджує, що у її мами в США є ще кілька квартир, які вона здає.

Поривай періодично приїжджає в Росію до своєї доньки. Іноді Наташа гостює у неї в США.

Нагадаємо, нещодавно Наташа розповіла про перший секс і те, як батьки поставилися до її бажанням стати знаменитою.



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