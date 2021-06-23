27.19 / 27.40 32.33 / 32.72
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Американська пенсія й чоловік: мама Наташі Корольової розповіла про свої доходи

22:22 23 червня 2021
Корольова з мамою

Мама Наташі Корольової Людмила Поривай, яка відпустила свою юну доньку в Москву робити кар'єру, вже 30 років живе у США й прекрасно себе почуває. Про це вона розповіла в ефірі на НТВ.

У Поривай квартира в Майамі, в районі, де придбали собі житло багато російських зірок — Анжеліка Варум, Ігор Крутой, Філіп Кіркоров, Ігор Ніколаєв та інші.

У США вона отримує пенсію по старості у розмірі 600 доларів, попри те, що в цій країні взагалі не працювала.

Крім того, у Людмили Іванівни є 80-річний чоловік, у якого пенсія 2 тисячі доларів. Крім пенсії, у чоловіка є бізнес — ресторани та таксі. На квартплату сім'я витрачає приблизно 1 тисячу доларів на місяць.

Сама Наташа Корольова стверджує, що у її мами в США є ще кілька квартир, які вона здає.

Поривай періодично приїжджає в Росію до своєї доньки. Іноді Наташа гостює у неї в США.

Нагадаємо, нещодавно Наташа розповіла про перший секс і те, як батьки поставилися до її бажанням стати знаменитою.

322

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Ідеально заходить в кожну дірочку: Оля Полякова показала свого «електричного дружка»

Меладзе і Джанабаєва

Валерію Меладзе — 56: Джанабаєва вперше показала фанатам обличчя молодшого сина

Алла Пугачова

«Така природна»: тремтяча від холоду Пугачова з оголеними плечима захопила шанувальників

люди

Любовний гороскоп на липень: трьом знакам зодіаку зірки обіцяють справжню драму

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.