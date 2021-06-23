«Деградація»: Брежнєву розкритикували за надто відверте декольте

Популярна співачка Віра Брежнєва, яка випустила нещодавно нову пісню «Рожевий дим», показала себе в незвичайному блискучому та дуже відвертому вбранні.

За словами артистки, її сьогоднішній образ отримав масу компліментів.

Не всі фанати погодилися зі співачкою. Крім компліментів та захоплених епітетів, Брежнєву вкололи тим, що в кліпі «тільки сіськи», а пісні немає. Деяким фанатам артистки її нова робота не сподобалася. Вони вважають, що співачка та композитор деградують.

Нагадаємо, раніше для реклами оголилася Світлана Лобода. Сміливу фотосесію також влаштовувала і співачка Марія Максакова, щоб зняти стрес після участі в ефірі росТВ у Андрія Малахова.

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