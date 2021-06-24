Зробив рожевий ірокез і зачитав реп: Михайло Поплавський здивував сміливим образом у кліпі «Український борщ»

Після успішних кліпів «Сало» і «Українські вареники», які набрали за місяць в YouTube понад шість і дев'ять мільйонів переглядів, Михайло Поплавський вразив ще одним на гастрономічну тему.

Співучий ректор представив епатажне відео на хіт «Український борщ», написаний понад десять років тому Наталією Багмут, і нове аранжування, відповідно до сучасних музичних трендів.

Презентуючи відео в Університеті культури, Поплавський підкреслив, що ця робота — ще один його внесок у популяризацію України, її культури та традицій у світі.

«У нас багата гастрономічна спадщина, і нам потрібно вміти її зберігати, пропагувати, в хорошому сенсі цього слова, і захищати. „Український борщ“ — це національна страва, рецепт якої передається з покоління в покоління, це наша гордість. Я і надалі буду популяризувати та лобіювати все українське. Переконаний, цей кліп за місяць набере понад 15 мільйонів переглядів. Попередні хіти викликали дуже великий інтерес за кордоном. Найбільше мої кліпи дивляться в Румунії, Казахстані, США, Канаді та інших країнах. У всьому світі знають, що таке українське сало, українські вареники та український борщ. І це не про страви національної кухні, а про культурну ідентифікацію нації у світовому просторі», — сказав Михайло Поплавський.

Знімати концертний кліп він довірив епатажній Олені Вінярській, відомій своєю креативністю і нестандартним підходом. Вона контролює кожну деталь процесу, починаючи від ґудзиків на костюмі, розробки образів від кутюр, макіяжу, декорацій і монтажу. Підготовка до знімання тривала майже місяць, а зняли відео всього за вісім годин. Як і попередні роботи, знімали у віртуальній доповненій реальності з використанням 3D-графіки та передових технологій.

Вінярська розповіла, що надихнулася творами знаменитого світового художника Енді Ворхола і частково інтерпретувала його стилістику в кліп «Український борщ».

Режисерка «закатала» національну страву у бляшані банки, мікрофон на стійці перетворила в ексклюзивний ополоник, а Поплавського — у хіпстера. Заради нової роботи він зважився на сміливий експеримент — зробив рожевий ірокез і зачитав реп англійською.

Кліп стилізований у червоно-чорно-білій гамі. За словами режисерки, червоний — це борщ, чорний — чорняві українські красуні, а білий — світла українська душа.

«Я хотіла, щоб цей кліп був не просто артівським і привертав увагу, а максимально емоційним, хайповим, прогресивним і ніс меседж. На принтах костюмів написаний рецепт борщу. Він є і в дизайні, графіці й навіть в бодіарті на обличчі однієї з танцівниць. Це така акція мирного декларування», — поділилась Олена Вінярська.

Новою роботою Поплавський у черговий раз ламає стереотипи та показує, що українське — сучасне, модне, стильне і креативне.

Це відзначили й гості презентації, зіркові друзі Поплавського — Павло Зібров, Катерина Бужинська, Ірина Федишин, Андрій Князь, Солоха та інші.

«Ну, ви начудили, — не стримував емоцій Павло Зібров після перегляду кліпу. — А якщо серйозно, то своїми кліпами Поплавський робить соціально важливу державну справу. Завдяки таким яскравим кліпам, про наші національні страви, культуру дізнаються у світі. Тут він дійсно виступає культурним дипломатом».

«А я готовий чудити, експериментувати, щоб привернути увагу молодої аудиторії — від 5 до 25 років. Вони дивляться Тікток, Інстаграм, YouTube, роблять меми та відеонарізки з моїх кліпів. Я хочу, щоб національна ідея зайшла в їхні голови 25-м кадром», — парирував Поплавський.

Свій меседж він має намір просувати й в подальших роботах. Уже зараз він готує ребрендинг кліпів «А ми з кумою ходимо в баньку», а також розробляє ідеї для ліричних пісень «Батьку», «Сину, мій».

Раніше Поплавський випустив цілу низку неординарних кліпів. У відео «А ми з тобою любовники», в якому «закрутив» роман з Аліною Гросу. А в роботі «А нам сьогодні 50» представив свою філософію життя і переніс глядачів у голлівудський мюзикл.

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