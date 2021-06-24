Відомий телеведучий став жертвою автошахраїв

Ведучий новин «Сьогодні» Ігор Пупков став жертвою автошахраїв і позбувся пристойної суми. Аферисти виманили у нього 14 тисяч гривень за оренду неіснуючого автомобіля.

Щоб разом з літньою мамою поїхати в Чорноморськ на могилу батька, Ігор Пупков вирішив орендувати автомобіль. Знайшов пропозиції оренди в інтернеті. Орендодавці швидко оформили замовлення і попросили перерахувати завдаток за обране авто.

«Мене попросили внести добову суму за оренду авто. Це 560 гривень. Плюс треба ще завдаток внести на випадок того, якщо щось з авто трапляється. Це було вісім з чимось тисяч», — розповів Пупков на каналі «Україна».

А за кілька днів до приїзду в Одесу він отримав повідомлення, що замовлена машина в ремонті. Йому запропонували орендувати інший, більш дорогий, автомобіль. Ігор погодився, перерахував ще 6 тисяч гривень. Але було ще одне повідомлення, яке і викликало підозру.

«Ой, ми помилилися, заставна сума ще вища». І я кажу, що скористаюся таксі, поверніть мені ті гроші, які я вам перерахував", — сказав телеведучий.

Вони погодилися, пообіцяли повернути кошти, постійно були на зв'язку. Але пройшло три дні, а коштів так ніхто Ігорю і не повернув. Тоді ведучий написав заяву до кіберполіції, орендодавці тим часом перестали відповідати на дзвінки та повідомлення.

Журналісти разом з детективом Русланом Болговим провели своє розслідування і знайшли власника того сайту, де пропонують машини в оренду. Як виявилося, фірма зареєстрована за адресою в Рівненській області. Однак чоловік на ім'я Микола, який документально є її власником, категорично заперечує наявність автомобільного бізнесу. Він запевняє, що хтось без його відома скористався даними і зареєстрував цю шахрайську фірму. Сайт, який пропонує машини в оренду, працює і досі, ось тільки на номери телефонів ніхто не відповідає.

У період літніх відпусток жертвою таких шахраїв може стати кожен. Для відпочинку люди часто орендують машини, житло, оплачують різні розваги. Експерти радять в першу чергу звертати увагу на ті компанії, які працюють без передплати, і перераховувати гроші тільки після отримання послуги.

Знаменитості нерідко стають жертвою шахраїв в Мережі. Так, від імені Каті Осадчої проводили неіснуючий розіграш.

А дружину телеведучого Володимира Остапчука Христину намагалися «розвести на гроші» через незначне ДТП.

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