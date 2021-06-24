Брітні Спірс благає суддю відправити рідного батька за ґрати

У середу, 23 червня, Окружний суд Лос-Анджелеса розглядав прохання Брітні Спірс про припинення опікунства над нею. 39-річна співачка домагається, щоб її батько Джеймі Спірс втратив можливість повністю контролювати її життя та фінанси. Попзірка виступила по відеозв'язку з емоційною промовою, в якій розповіла шокуючі подробиці стосунків з батьком. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Джеймі Спірс наполягає на тому, що його старша донька потребує опіки та лікування.

«Я твердо впевнена у тому, що це опікунство є насильством наді мною. Я не можу жити повним життям…» — заявила Брітні та звинуватила у всьому батька та свого колишнього менеджера.

«Вони прекрасно попрацювали, щоб перетворити моє життя на рабство. І я дуже хочу, щоб ці люди не просто залишили мене у спокої, а й відправилися за ґрати!» — підкреслила співачка.

«Вони стверджують, що зі мною все у порядку, що я щаслива. Знаю, раніше я сама робила такі ж заяви. Я думала, що це допоможе мені стати щасливою. Але таке заперечення реальності не призвело ні до чого хорошого. Мені нанесена психічна травма. І тепер я кажу правду. Я нещасна! Я не можу спати, мене переповнює така злість, що це вже схоже на божевілля. Я пригнічена. Плачу та плачу кожен день», — зізналася Спірс.

Вона нагадала, що батько став її опікуном за рішенням суду 13 років тому. «Весь цей час я була позбавлена свободи в буквальному сенсі. Він відібрав у мене водійські права, паспорт, який потрібен для поїздок за кордон. Я заробляю мільйони, але не можу витратити сама ані цента. У мене немає кредитних карток. Всіма грошима розпоряджається мій опікун. Я хочу отримати своє життя назад! Моя мрія і єдине бажання — негайно і без жодних умов позбутися цієї опіки! Я можу її порівняти тільки з сексуальним насильством або торгівлею людьми. Відчуваю себе, так само як жертви цих злочинів», — заявила Брітні.

Джеймі Спірс

Співачка також розповіла, як батько та менеджер змусили її відправитися у турне у 2018 році. Вона відмовлялася. Тоді вони пригрозили, що подадуть на неї в суд та відберуть все, що у неї було. «Я була так налякана, що погодилася. Вони тріумфували. Коли я готувалася до шоу у Лас-Вегасі, менеджер заявив, що наполягає на новій хореографії. Частина танцювальних рухів мені не сподобалася. Але мене змусили підкоритися. Вони немов карали мене. Ваша честь! Я відчувала себе рабинею. Я навіть не могла танцювати так, як мені хотілося!» — розповіла Спірс.

Але найстрашнішим випробуванням для неї стало насильницьке лікування. Батько без її згоди змінив психотерапевта. «Мені призначили літій. Це дуже сильний препарат. І він абсолютно відрізняється від того лікування, до якого я звикла. Після літію я весь час відчувала себе п'яною, не могла зв'язати двох слів, не розуміла, що зі мною. Я не могла поговорити нормально по телефону з мамою. В ті дні, коли до мене привозили моїх дітей, я не могла нормально проводити час з ними… Я зателефонувала батькові та все йому розповіла. Я просила повернути колишнього лікаря, благала скасувати літій. Я говорила більше як годину та весь час плакала. А батько мовчав та насолоджувався кожною хвилиною мого приниження. Але ж я його рідна донька! Я та, хто заробляє для нього гроші!» — заявила співачка.

Брітні Спірс з синами і молодшою сестрою

Брітні Спірс попросила суддю Бренду Пенні винести рішення якомога швидше. «Мені потрібна свобода! Я хочу спокійно вийти з дому, сісти за кермо та прокотитися на машині сама, з дітьми, зі своїм другом. Хочу знову розпоряджатися власним життям, вийти заміж, народити ще одну дитину…» — сказала співачка.

Суддя назвала виступ Спірс дуже сміливим вчинком та висловила їй співчуття. Однак рішення поки не винесла.

Адвокат опікунів Джоді Монтгомері наполягала на тому, щоб засідання проходило у закритому режимі. Однак Спірс зажадала, аби преса була присутня на засіданні. «Батько та менеджер протягом багатьох років брехали всім. Тепер люди повинні дізнатися правду», — пояснила своє бажання Брітні.

Статки співачки оцінюються сьогодні у 60 мільйонів доларів. Монтгомері запевняє, що це заслуга Джеймі Спірса. Адвокат стверджує, що фінансове становище Брітні було жалюгідним, коли її батько став опікуном. Співачку долали кредитори. Джеймі зумів розібратися з усіма рахунками та був змушений обмежити витрати доньки, часом зовсім необдумані.

Брітні стверджує, що опікуни виділяють їй не більше 2 000 доларів на тиждень на всі витрати.

Уже після завершення судового засідання другий адвокат батька Брітні Вівіан Торін зробила заяву. «Містер Спірс засмучений тим, що йому довелося побачити та почути. Він глибоко засмучений тим, що його донька страждає та відчуває таку біль. Містер Спірс дуже любить свою доньку…» — сказала Торін.

Адвокат Брітні Семюел Інгем зі свого боку заявив, що його клієнтка боїться рідного батька. «Вона сказала мені, що більше не буде виступати, якщо батько й надалі керуватиме її кар'єрою», — стверджує Інгем.

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