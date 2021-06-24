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Українська Катя Пушкарьова: розкрито ім'я актриси серіалу «Моя улюблена Страшко»

11:46 24 червня 2021
Ірина Поплавська

Стало відомо ім'я акторки, яка зіграла головну роль в українській версії серіалу «Ugly Betty», відомого в російській інтерпретації як «Не родись красивою» з головною героїнею Катею Пушкарьовою, яку зіграла Неллі Уварова. Історія про некрасиву, але розумну, чуйну і добру дівчину полюбилася глядачам у багатьох країн світу. Тепер з'явилася й українська версія — «Моя улюблена Страшко», яка вийде на каналі «1+1».

Роль головної героїні — Насті Глушко втілить 24-річна українська акторка Ірина Поплавська. Для неї це перша роль у кіно.

«Моя героїня Настя Глушко дуже хороша, абсолютно чиста душа. Але разом з тим вона дуже сильна. З самого початку у неї вже все є, крім усвідомлення і розуміння цього. Десь вона буде дуже кумедна, я б навіть сказала трохи дивна. Моя героїня влаштовується на роботу в косметичну компанію помічником генерального директора. Виглядає вона зовсім не так, як людина з б'юті-індустрії. Незважаючи на буллінг, на те, що її не сприймають, Настя не втрачає віру в те, що все вийде. Ми намагаємося показати — можна бути сильніше за всіх неприємностей, проблем, і не можна дозволяти себе зламати. Потрібно просто йти вперед», — розповіла акторка виданню «КП в Україні».

Також у відвертому інтерв'ю Іра згадала особисту історію буллінгу, яка багато в чому нагадує ситуацію, в яку потрапляє Настя Глушко в серіалі.

«У школі навчання було для мене пріоритетом номер один. Я добре вчилася, і були моменти, коли не давала списувати однокласникам. У такі моменти до мене не дуже добре ставилися. Це не виявлялося фізично, була тільки одна ситуація, коли штовхнули і я впала. Більше — словесно, називали ботаном, задротом … Треба просто на старті цих огидних процесів говорити, що ти сильніший, що ти володієш ситуацією, а не вона тобою. Тоді людина буде здатний пережити будь-який біль, будь-яку образу і при цьому не стати злим», — розповіла Ірина Поплавська.

Актрису на цю роль шукали кілька місяців, кастинг проходили багато відомих акторок.

Нагадаємо, саундтреком до серіалу став новий хіт групи KAZKA «Красива серцем».

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